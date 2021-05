Tras la renuncia de Fragueiro, sigue en pie el proceso de jury

POSADAS. Este martes, Pedro Fragueiro, titular del Juzgado de Familia y Violencia Familiar Dos de Puerto Iguazú, presentó su renuncia ante el Gobernador de la Provincia, luego de haber trascendido las denuncias en su contra por hechos de abuso sexual simple y acoso sexual.

El rechazo de Oscar Herrera Ahuad da inicio a la realización del jurado de enjuiciamiento (jury).

En ese marco, Fernando Orbe, presidente del Colegio de Abogados de la Provincia de Misiones dijo que si se confirma el rechazo de la renuncia de Pedro Fragueiro, continuará el proceso de jury.0

“De confirmarse que el gobernador no le aceptó la renuncia sigue adelante el proceso de jury que hemos presentando con la doctora Sosiuk y a posteriori con el diputado Pereira Pigerl. Será sometido si esto se confirma al proceso de jury. El hecho de la renuncia era la vía más fácil, pero no iba a dejar un sabor amargo debido a que no se iban a esclarecer los hechos en el ámbito que pretendíamos que lo sea, independientemente de las responsabilidades penales que le puedan caber y de la continuidad de los procesos”, explicó el letrado.

Jurado unificado

Fernando Orbe dijo que aún se está conformando el jurado de enjuiciamiento-que está en una etapa preliminar-y que se va a realizar en conjunto.

En ese marco, señaló: “entiendo que se unifican porque están basados en los mismos hechos, se van a realizar en conjunto. No conozco los términos del jury presentado por el doctor Pereira Pigerl, pero tiene que ver con lo mismo, no creo que haya mucha diferencia”.

Dijo que con el rechazo de la renuncia, el caso vuelve a foja cero y Fragueiro- acusado de acoso- va a tener que enfrentar al jurado de enjuiciamiento porque sigue siendo juez.

“No está bueno que quede en la sospecha, que no se debata esto donde tiene que debatirse, y saber a ciencia cierta, si él actuó y tuvo una conducta que inválida para seguir siendo juez, porque eso sería el resultado de un jury que lo condene. En este caso, quedaría en estas cuestiones de idas y vueltas, pero no sabíamos la verdad de los hechos”, explicó el letrado.

“Si se llega a concretar, sería muy saludable para todo el sistema”, precisó.

Dijo que el juicio será abierto para el público: “la Constitución provincial y la ley de jury establece un debate oral y público, no hay manera de que se haga de otra forma”, expresó Orbe.

Ante la consulta si está conformada la comisión de enjuiciamiento respondió: “hoy se estaba realizando el sorteo de uno de los integrantes por parte de los abogados que faltaba un suplente, se había sorteado una persona que no reside en la provincia, entonces se tuvo que hacer un nuevo sorteo. Así que hoy está completo el jury, con los diputados que ya fueron informados y con los otros abogados que fueron sorteados”, reveló el presidente de Colegio de Abogados.

En esa línea agregó: “entiendo de continuar lo que estamos hablando, la doctora Venchiarutti, la presidenta del jury, va a convocar inmediatamente a la primera reunión. También está establecido por ley que así tiene que ser, que se determine la apertura de jury y recién ahí se corre traslado de vista al Procurador de la provincia”.

Y a modo de conclusión señaló: “creo que tiene 10 días para tener esta reunión del artículo 19, recién ahí si se abre el procedimiento se dan todos esos pasos. Por ahora es la conformación de jury, la reunión plenaria y la decisión de abrir o no el jury, todavía estamos en una etapa preliminar”.