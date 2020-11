Abigail en brazos de su papá, la imagen que recorre la Argentina

Diego y su hija Abigail, de 12 años, tuvieron que ingresar a la provincia de Santiago del Estero a pie y caminaron cinco kilómetros.

La nena-que es paciente oncológica-acababa de atenderse de urgencia: estaba dolorida y recién vendada. Así que su papá la cargó en brazos y caminó así, con ella, cinco kilómetros para así ingresar a Santiago del Estero.

La madre de Abigail dejó registrado lo sucedido y luego se expandió en las redes.

Diego y Abigail quisieron ingresar a Santiago del Estero, pero las autoridades policiales no los dejaron. Por tal motivo, el padre tomó la decisión de llevar a pie como podía y caminó más de cinco kilómetros. La policía les negó el ingreso porque no tenían permiso para circular.

“La decisión que tomé fue porque tuve que esperar mucho. Pasaban 20 minutos, 40 minutos, pasó una hora y no me daban solución. Y ella estaba muy desesperada. Era una crisis. No me quedó otra que cargarla y llevarla”, dijo el papá en una entrevista con El Trece.

“Lo que le hizo no tiene perdón. No la dejaba pasar porque nos pedía el permiso de circular. Y no sacamos el permiso para circular. Pero él nos decía que teníamos que tener orden para pasar de Santiago a Tucumán para llevar a mi hija para su tratamiento”, expresó Carmen la mamá de Abigail.

En diálogo con La Gaceta, la mujer contó que caminaron hasta que apareció un auto con un funcionario municipal, que los llevó hasta su casa. “Después llegaron cuatro patrulleros a mi vivienda y nos dijeron que no podíamos salir por quince días porque debíamos hacer la cuarentena obligatoria”.

Trascendido el hecho, se logró hacer un dibujo de este momento y se hizo viral en toda la Argentina. “Esperanza 5km”, expresó el dibujante en su publicación y en las últimas horas, la foto fue compartida inclusive por el expresidente Mauricio Macri en sus redes sociales.