Agencias evalúan ir a la Justicia por la prohibición de cuotas para viajes al exterior

BUENOS AIRES. La Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) advirtió este jueves que evalúa recurrir a la Justicia contra la decisión del Gobierno de prohibir la venta de viajes al exterior en cuotas.

Según argumentan, por tratarse de una “discriminación” e impactar “de lleno en el sector, golpeando especialmente a las agencias más pequeñas”.

“Nuestro equipo legal ya está evaluando accionar por vía judicial frente a semejante discriminación (una medida solo contra el turismo) que podrá, incluso, traer como consecuencia idénticas decisiones de otros países hacia el nuestro”, dijo la FAEVYT en una comunicación oficial.

Consideró que se trata de un ataque sobre los consumidores de viajes y las empresas, que en su gran mayoría son pequeñas y medianas.

Además, en un contexto donde no pudieron recuperarse de las consecuencias económicas del Covid-19.

“Una medida intempestiva e inédita, que va contra toda lógica. Es de destacar que el 65% del valor de los servicios turísticos en el exterior se lo queda el Estado en una sola cuota, se siguen mermando las oportunidades de una industria que no hace más que poner el hombro y traccionar empleo genuino a lo largo y ancho de toda la Argentina”, agregó la cámara empresaria.

En un duro comunicado, la Cámara de Compañías Aéreas en Argentina (Jurca) cuestionó la decisión del Gobierno de prohibir la venta en cuotas de viajes al exterior y se preguntó cómo se puede planificar en un contexto en donde la industria no fue consultada ni anticipada al respecto.

“Si había intención de atraer turismo o mejorar conectividad para atraer divisas, sin duda éste no es el camino. A días de la Feria Internacional de Turismo en Argentina nos preguntamos qué se puede planificar en un contexto como éste. Cómo pueden explicar a las casas matrices porque otros países se abren y aquí nos seguimos aislando día tras día”, se quejó.

También dijo que “nada de esto fue consultado ni anticipado como posible” por la industria y recordó que hace apenas días atrás habían pedido reunirse con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, para pedirle que “se levantaran las actuales restricciones para permitir programar nuevas frecuencias”.

“Es lamentable que habiendo pasado más de un año de pandemia, dónde la industria ha pedido reuniones y mesas de trabajo con las autoridades, incluso Jefatura de Gabinete, no se escuche a este sector que directa e indirectamente genera miles de puestos de trabajo y sostiene a familias argentinas cuyos ingresos provienen del mismo”, agregó.

Además, advirtió que “los planes de crecimiento, incrementar frecuencias y traer turistas y divisas al país, recibirán un impacto negativo directo e inmediato”. “Menos vuelos significaría menos turismo y menos turismo resultará en menos vuelos domésticos. Medidas de estas características lesionan a todas las actividades conexas al transporte aéreo internacional como aeropuertos, agencias y operadores turísticos, empresas de rampa, etcétera”, detalló.

Aerolíneas Argentinas, que forma parte de Jurca, se diferenció del comunicado, aclaró que “no coincide” con el comunicado y que “no está en contra” de la medida del Gobierno.