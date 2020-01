Alberto Nisman: aniversario con muchos interrogantes y pocas certezas

Marcha en pedido de justicia por Nisman realizada en Posadas en el año 2015.

Este sábado se cumple un nuevo aniversario de la desaparición física de Alberto Nisman. Fue una muerte que dividió el país y que sigue teniendo más interrogantes que certezas.

Pero a cinco años del hecho, la Justicia aún no pudo determinar si se trató de un homicidio o de un suicidio.

Según el peritaje de Gendarmería, el fiscal murió a las 2.46 del domingo del 18 de enero de 2015, a un día antes de presentar en el Congreso la denuncia que hizo contra la expresidenta Cristina Kirchner y funcionarios allegados a su gobierno por encubrir a los iraníes acusados del atentado a la AMIA.

Lo cierto es que la bala que acabó con su vida salió de una pistola Bersa calibre 22, propiedad del técnico informático Diego Lagomarsino, el único procesado como cómplice de su muerte. Días antes, Lagomarsino le había prestado el arma con la que se realizó el disparo.

Ahora, el único elemento sobre el cual se sostiene la hipótesis del homicidio -avalada por la Cámara Federal- es el peritaje de la Gendarmería, cuestionado por el oficialismo y por la defensa de Lagomarsino.

El informe señala que Nisman tenía marcas de golpes en su cuerpo, que fue drogado con ketamina y que en la escena del hecho hubo participación de terceros.

En contraposición, el primer peritaje, realizado por el Cuerpo Médico Forense, no indicó la presencia de ketamina ni de otros fármacos en el cuerpo de Nisman. Una tesis similar fue la de los criminalistas de la Policía Federal, quienes señalaron, además, que no había nadie en la escena del disparo. Esos habían sido los elementos tenidos en cuenta por la fiscal Viviana Fein, quien mientras estuvo a cargo de la investigación, dijo que no hubo elementos que confirmaran un homicidio.

Homenajes

Este fin de semana, por cumplirse 5 años de la muerte de Alberto Nisman se realizarán en Buenos Aires dos actos por separado para recordarlo.

Uno de los homenajes será realizado en la Plaza Vaticano de Buenos Aires por un grupo de dirigentes de la oposición, entre ellos, la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En tanto, la comunidad judía, a través de la DAIA y la AMIA, adelantó que no asistirá al homenaje, dado que considera que se trata de un acto organizado por la oposición.

En tanto, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) recordará a Nisman en el cementerio judío de La Tablada, frente a la tumba en la que descansan sus restos y participará el titular de la entidad, Jorge Knoblovits y otros dirigentes.

En Misiones

En la ciudad de Posadas, está previsto un encuentro en la Plaza San Martín a las 18:30. La convocatoria fue acompañada por la Comunidad Israelita Misiones.

“A cinco años de su muerte continuamos exigiendo justicia y el esclarecimiento de la causa”, señalaron desde la Comunidad en un posteo en Facebook.