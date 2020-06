Alertan que con la pandemia aumentaron los femicidios

POSADAS. Carolina Maidana, la referente de la Coordinadora Mumalá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) en Misiones, advirtió que la violencia machista y el asesinato de mujeres “es un problema que se va agravando cada vez más” y que están faltando políticas públicas para resolver la problemática.

“Con la pandemia ha aumentado el número de femicidios y de intentos de femicidios. Siempre es por su pareja. Desde el observatorio Mumalá (corroboramos) que de los 124 femicidios, 110 son femicidios directos. Y en el 41% es la pareja. (Las víctimas) conviven con el agresor, que llega a terminar con la vida de una mujer por la violencia machista. Y el 36% (de estos crímenes) suceden en el hogar de la víctima”, precisó Maidana, en diálogo con MisionesCuatro, este lunes.

“Estos números nos dan pie a (considerar) que la violencia machista no cede. Y que no se están tomando las políticas (públicas) sensibles respecto de este tema. En el vínculo familiar siempre ocurre algún tipo de violencia y esto tiene que ver con un círculo (de violencia) que muchas mujeres no pueden romper”, alertó Maidana, para quien es importante que las víctimas estén en contacto “con otra persona que esté en conocimiento de estos temas y se atreva a denunciar”.

En esta línea, Maidana subrayó que “una mujer sola no sale de esta situación. Es importante que se pueda denunciar y haya lugares donde trabajar y romper este círculo vicioso”, expresó.

Según las estimaciones, en lo que va del año, muere una mujer cada 29 horas producto de femicidios en Argentina.