Apareció el autor de la enigmática escultura de Mar del Plata

El cirujano y artista plástico, Mario Magrini, es el autor de la misteriosa escultura de una mujer mirando al mar que fue emplazada el pasado fin de semana largo de Carnaval en la zona de Playa Chica, en Mar del Plata, y que, desde ese entonces, despertó la curiosidad de turistas y locales que se acercaron para sacar fotos a la obra.

Magrini, de 65 años, es hermano del director de la Guardia del Mar, Alejandro, y uno de los cuatro hijos de los fundadores de la Guardia Nacional del Mar, Norma Fuloni y Mario Magrini.



Durante la conferencia de prensa posterior a su presentación, Magrini contó que realizó la escultura de la mujer sentada que se toma las piernas mientras mira hacia el mar “hace varios años” y dijo que decidió ubicarla en ese punto de la costa de Mar del Plata “para enaltecer el hecho artístico”.

“Jamás pensé en la repercusión que podría tener esta escultura. Solo quise hacer una acción artística que mi familia conocía y la puse en esa zona de la costa. Yo lo calificaría como una travesura”, añadió.

Y manifestó que el arte es su “pasión”.

Al brindar detalles de los orígenes de la misteriosa escultura, el hombre reveló que no se trata de una obra nueva, sino que data de fines de 1996, cuya creación se vio inspirada en la necesidad de canalizar un momento “muy difícil” que vivió junto a su familia. “La estatua tiene una forma de mujer pero representa más un sentimiento de un grupo de personas y de una familia que pasaba por una situación difícil. En realidad, es una emoción que tiene cuerpo de mujer”, explicó.

“Elegí el paseo frente al Parque San Martín porque es la pasarela donde suelo caminar. Lo pensé como una travesura de una noche con todos los riesgos que podía presentar, como que me encontraran en plena acción al instalarle en un lugar público. Pero como lo correcto siempre fue el camino a seguir en mi vida, me di un permiso y me dejé llevar por mi intuición y mi deseo. Esta trasgresión artística me resultaba muy peligrosa pero muy atractiva”, precisó Magrini.

La escultura fue furor entre turistas y marplatenses que se vieron intrigados por el misterioso origen. Las primeras imágenes se empezaron a viralizar el fin de semana pasado. Sin embargo, el Municipio no se pudo identificar a través de las cámaras de seguridad de la zona cómo la obra había llegado hasta ese lugar.