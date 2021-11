Autopercepción de género: destacan a Argentina como líder en Sudamérica

En el marco del mes del Orgullo, el conversatorio de AI convocó a Emiliano Litardo, docente y activista legal de Abosex, que participó de la redacción de la Ley de Identidad de Género de Argentina (2012); Manu Mereles, activista trans no binarie y la doctora en derecho Laura Saldivia, con la moderación de Lucila Galkin Sutton, directora de Género y Diversidad en Amnistía Internacional Argentina.

En su exposición, Litardo calificó como “supercelebratorio” la discusión que genera la adopción de la “X” en los DNI -establecida por un decreto del Gobierno en julio pasado- aunque consideró que “no rompe sino legitima el binario F y M (Femenino y Masculino)”.

“Cuando se crea la X se termina aceptando el binario como dado, no clausura la discusión de la autodeterminación sino la restringe un poco”, sostuvo.

No obstante, consideró que “la discusión no está cerrada, es abierta, lo cual es supercelebratorio. Hay que seguir discutiendo categorías, quisiera que desaparezcan las categorías sexo en los documentos”, agregó.

Por su parte, Mirelles consideró que el decreto “puso sobre la mesa hablar de otras identidades (…) amplía el debate y posibilita reflexionar para hablar de estos temas”.

Asimismo, sostuvo que “la identidad es dinámica” y opinó que el documento “no tendría que reflejar la identidad de género”.

“La ‘X’ rompe el binarismo pero no resuelve el problema”, añadió, si bien lo consideró como “una medida de avanzada porque es una patada al sistema séxico opresor que tenemos” y “resuelve algo que no es menor, ya que ha sumado a la politización de las identidades no binarias. Todo lo que sume a la discusión sobre la mesa es un avance”.

En tanto, Saldivia señaló que el decreto (nomenclador nuevo de sexo) “tiene el valor de generar una cultura menos binaria” y la X “pone en cuestión la autopercepción del género que enarbola la Ley de Identidad de Género”.

Así, indicó que “la X tiene que verse como medida transitoria -si el decreto avanza hacia la eliminación de la clasificación sexogenérica- es un avance hacia algo más”.

Doctora en Derecho de laYale Law School, Saldivia destaco a Argentina como primer país de Sudamérica “que acepta las ideas de autopercepción de género”.

“La X nos lleva a pensar qué está ocurriendo con la desbinarización del derecho. Cómo hacemos con jubilaciones, licencias, escolarización, con los baños, el lenguaje, incluso con políticas públicas de igualdad. No binaria, transgénero, travesti, dónde los ubicamos en el listado de las candidaturas políticas”, planteó.

A su vez, señaló que de la mano de las niñeces e infancias trans “viene el mayor cambio de la sociedad: qué hacer con los baños, la atención en hospitales públicos.

Los niños nos muestran el camino y nos exponen la arbitrariedad de las nomenclaturas; ellos están derrumbando todo este esquema clasificador”.

Planteado por la moderadora que se pueda incluir el género autopercibido en el documento en vez de la X, Litardo lo consideró “bastante difícil”.

“El decreto es medio complejo porque define la X como el sexo que no se declara que no es una identidad de género”, agregó.

Saldivia, en tanto, señaló que el sistema “requiere una clasificación. Con negociaciones político-jurídicas se puede ampliar este modelo. El activismo puede forzar el límite de la norma”.

El Gobierno argentino oficializó en julio pasado la incorporación en los Documentos Nacionales de Identidad (DNI) de la posibilidad de que las personas que no se reconocen dentro del sistema binario femenino/masculino puedan identificarse de esa manera con una tercera opción, que utilizará la letra “X”, “saliendo así del esquema de posibilidades binarias que existían previo al dictado de la presente medida”.

La nomenclatura X en el campo ´sexo´ comprende “las siguientes acepciones: no binaria, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida, no consignada; u otra acepción con la que pudiera identificarse la persona que no se sienta comprendida en el binomio masculino/femenino”, detalló la norma.

El decreto también estableció que el DNI que cuente con la letra “X” en la zona reservada al sexo “tendrá validez como Documento de Viaje a los efectos establecidos en el Acuerdo sobre Documentos de Viaje de los Estados Partes del Mercosur y Estados Asociados”.