Misioneros dentro del primer grupo de egresados en viajar a Bariloche que derivó en contagios de Covid-19

Luego de nueve meses de inactividad del turismo estudiantil, el contingente de Soulmax, viajó el 12 de diciembre a Bariloche, con 160 chicos procedentes de tres escuelas; dos del Gran Buenos Aires, y una de Entre Ríos. Donde dos días después se incorporaron otros 77 egresados provenientes de las localidades misioneras de Andresito, San Javier y Candelaria.

El viernes pasado, cuando regresaron de una excursión, una chica y un chico, tuvieron fiebre y se activaron los protocolos para estos casos. Y luego de realizar el hisopado, el resultado dio positivo para coronavirus. Inmediatamente, quedaron aislados en uno de los hoteles del complejo preparado especialmente para estas situaciones. Actualmente se encuentran asintomáticos.

El resto del grupo arribó el sábado 20 en Ezeiza y allí les hicieron los testeos de saliva que dispuso el Gobierno y se detectaron diez casos, entre ellos dos coordinadores de la empresa. En tanto, la compañía que formó parte de la “burbuja” informó que, este martes, todo el personal de Buenos Aires, como los que viven en Bariloche, serán hisopados con la técnica de PCR para confirmar los casos.

Los 160 estudiantes del contingente de Soulmax, más el personal que los acompaña en toda la estadía, se realizaron el hisopado antes de iniciar el viaje. Cada pasajero entregó el resultado negativo del test, en total 220 personas, de las cuales 5 dieron positivo, entre estudiantes y personal de Buenos Aires y de Bariloche, que no pudieron viajar.

En tanto, los egresados de Misiones no se hisoparon antes de viajar, y se alojaron en un hotel céntrico. No obstante, el martes salieron de regreso. Según informó la agencia Jungle Travel, empresa encargada del contingente misionero, durante el viaje no se registraron estudiantes con síntomas compatibles con Covid-19, sin embargo, al llegar a la provincia se deberán realizar el hisopado.