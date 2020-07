Coronavirus: en Jujuy temen que no alcancen las camas para pacientes

JUJUY. La provincia que gobierna el radical Gerardo Morales, volvió a la cuarentena dura (Fase 1) por el crecimiento exponencial de casos del novel coronavirus, y en la provincia hay temor de que no alcancen camas y respiradores para todos los pacientes.

Al respecto, la periodista local, Paola Krogulec, informó a MisionesCuatro que ya hay 1.077 infectados y 39 fallecidos por la enfermedad Covid-19. “Estamos consternados. Hubo un par de integrantes de la fuerza policial (contagiados) y a partir de allí, se vieron casos en todas las localidades. A partir de ahora, todas las zonas (de Jujuy) son rojas (por la cantidad de casos)”, puntualizó.

Para Krogulec, en la espiralización de casos en la provincia, “tuvo que ver mucho la población. Hay mucha gente que no cumple con el aislamiento y hay mucho hartazgo y desesperación. Mucha desesperación por comercios que cierran. La gente no tiene como generar recursos y se las tiene que rebuscar con los envíos a domicilios, que generan contactos (interpersonales) Sin mencionar los locales gastronómicos que hicieron fiestas en el Día del Padre. Y confiterías donde hubo más que la mitad de las mesas y no se cumplió (con el distanciamiento)”, detalló la periodista.

“Toda esta situación es la que generó los 39 muertos. En lo que va del día tenemos 71 nuevos casos. La gran preocupación es la cantidad de plazas ocupadas en sanatorios y hospitales. Ya hay temor de que no alcancen las camas”, advirtió Krogulec.