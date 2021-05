Covid-19: Matías Almeyda consiguió vacunas para su pueblo, pero le negaron el ingreso

Foto: Télam

Matías Almeyda aseguró que intentó comprar vacunas para inocular a todos los habitantes de Azul, su localidad natal, pero que un político al que contactó le dijo que solamente el Estado puede hacer las negociaciones. “El sistema está hecho así, lo maneja el gobierno”, manifestó el técnico y exfutbolista.

“Quería vacunar a toda la ciudad de Azul, quería pagar todas las vacunas, no me importaba lo que iba a costar. Si me quedaba sin lo que tenía no me importaba porque la pérdida de mi padre y muchos conocidos me dio mucha tristeza”, dijo Almeyda en una entrevista radial, al repasar el fallecimiento de su padre por coronavirus. “No me pude despedir. Mi papá era mi amigo, teníamos un vínculo muy fuerte, éramos muy unidos”, sostuvo.

Dijo que, tras esa experiencia, se abocó a intentar llevar a Azul, su ciudad natal y la que elige para descansar cada vez que el trabajo le da un respiro, las vacunas necesarias para vacunar a toda la población, y para eso se contactó con “un político importante de Argentina”.

“Tenía todos los contactos para llevar las vacunas, pero lamentablemente no se pudo”, manifestó el técnico. Y agregó: “Tenía los vínculos, pero cuando hablé con este político me dijo que no se podía porque es un tema que lo manejan los Estados. No se puede a nivel privado hacer estas cosas”.

Almeyda aseguró que “hay mucha gente que estaría dispuesta a invertir dinero para ayudar a la población”, pero insistió: “El sistema está hecho así, lo maneja el gobierno. El día que se abra un poco todo esto va a haber mucha gente que querrá colaborar, pero también va a haber mucho negocio”.