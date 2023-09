Cuestionan que el Estado se quede con la concesión de peajes

Foto gentileza el diario.ar

El 31 de octubre vencen las concesiones de peajes y pasan a manos del Estado varios corredores viales, entre ellos, los de ruta 12 y 14.

Por lo tanto, desde el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial cuestionaron el accionar del Estado. En ese marco, para conocer más detalles sobre el reclamo, este miércoles, en el Noticiero Central de MisionesCuatro se consultó sobre el tema con Ricardo Lasca, el coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), quien al respecto explicó: “están todas ya pasadas a esa empresa indebida que es Corredores Viales Sociedad Anónima, ahora falta que pase la ruta 12 y 14 del Mercosur junto con el puente Rosario-Victoria”.

“Cuando se habla de peaje, esto no es peaje, es un impuesto al tránsito. Lo que se recauda en las estaciones de peaje, por eso es una estafa vial, se destina al mantenimiento de las estaciones de peaje, al costo operativo y no se vuelca a plata el camino. Por eso es el Estado Nacional, todos nosotros, que a la larga termina poniendo el dinero para hacer las obras de envergadura, por ejemplo, pasó con la ruta 12 y 14”, declaró Lasca.

Asimismo, agregó: “hay un gran déficit institucional, que parece mentira que nadie tome cartas en el asunto, que las concesiones bien tienen carácter de servicio público y no hay un marco regulatorio, no hay ente regulador, no se convocan a audiencia pública”.

“Los caminos son de dominio público, son nuestros, no del presidente o gobernador. Entonces merecemos estar en la toma de decisiones”.

Asimismo, dijo que las estaciones de peajes son “una estafa y nadie dice una palabra. Nadie toca este tema que es política de estado, la infraestructura vial, lo que es el transporte terrestre. Las estaciones de peajes son una caja política, es algo increíble”, afirmó Lasca.