“Sentís que es como un soplete gigante”, Damián de Santo se quebró al hablar sobre los incendios en Córdoba

Damián de Santo lucha constantemente contras los focos de incendios que azotan a la provincia de Córdoba, y pudo salvar su complejo de cabañas en Villa Giardino.

Completamente emocionado por la lucha de los vecinos y de los bomberos contra las llamas, el actor narró la dura experiencia de lucha.

“La verdad que estoy agotado, muy cansado pero pudimos salvar nuestra propiedad. Algunas casas se quemaron”, dijo en diálogo con Telefé Noticias.

De Santo vive en Córdoba junto a su familia hace 19 años, y se refirió al avance de las llamas en lugares como Villa Carlos Paz, Cosquín, Capilla del Monte y La Cumbre.

“La velocidad con la que el fuego avanza y no lo podés detener es increíble. Sentís que es como un soplete gigante donde empieza a trinar todo lo que va quemándose, y no hay manera de detenerlo hasta que te entregás”, comentó.

En ese sentido, destacó el vital trabajo de los vecinos y del cuerpo de bomberos, con baldes, mangueras y hasta un avión hidrante: “Los bomberos no dan abasto porque hay muchos focos. El aire es irrespirable, por momentos sentís que te estás ahogando pero le ponés pilas y luchás contra ese fuego, que deja un desastre”.

Damián de Santo posee un conjunto de cabañas con fines turísticos, y luchó hasta el final para salvarlas: “Cuando tus cosas están en riesgo arriesgás tu vida de manera inconsciente. Es tanta la adrenalina que te genera la situación que sentís que todo lo vas a perder, que todos tus ahorros, tus sueños, se van a calcinar en pocos segundos. Ahí metés el cuerpo y no sentís dolor, cansancio ni sed. No tenés ninguna sensación que te haga claudicar en combatir el fuego”.

Y se terminó quebrando por todo lo vivido: “Fue muy duro, sé que en algún momento voy a bajar. Amigos míos que corrieron para apagar el fuego, los bomberos, la gente. Eso es lo único que me queda de este desastre. En un punto nosotros no lamentamos la pérdida de nuestros hogares y las cabañas que tanto amamos, que son nuestro tercer hijo. Eso me va a quedar para toda la vida, es lo más emocionante de esta situación tan grave”.