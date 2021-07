Dyhzy Fernández anunció que tramitará su DNI no binario

Luego de que su padre lanzará ayer los nuevos DNI para personas no binarias, en un acto en el Museo del Bicentenario, Dyhzy Fernández anunció en sus redes sociales que tramitará el documento. “No me considero hombre, me considero persona no binaria”, aseguró.

En un vivo de Instagram habló de la necesidad de un cambio de mentalidad de la sociedad y llamó a la deconstrucción. “Hoy no es raro, no llama la atención, ver a una pareja homosexual casándose desde que se aprobó el matrimonio igualitario”, dijo, aunque lamentó que aún exista “gente del mal: transfóbica, homofóbica”.

El DNI presentado por Alberto Fernández contempla una opción para personas no binarias, añadiendo una “x” en el campo correspondiente al sexo. “El ideal va a ser cuando todos y todas seamos todes y a nadie le importe el sexo de la gente”, sostuvo el mandatario, durante su discurso.

Argentina es el primer país de Latinoamérica que habilita a través de un decreto esta nueva posibilidad. De esta forma, se une a países como Nueva Zelanda, Canadá y Australia, que ya han llevado a cabo esta transformación, según detalló el Gobierno en un comunicado.

El uso de la “x” que introdujo el Gobierno ya fue aceptado por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y comprende las acepciones de: no binario, indeterminado, no especificado, indefinido, no informado, autopercibido, no consignado, y otras identificaciones que no estén incluidas en el esquema tradicional.