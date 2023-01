Acuña: “Que el Presidente salga a dar estas declaraciones no nos deja muy bien parados ante el mundo”

POSADAS. El analista económico Gonzalo Acuña dialogó en el programa Primera Mañana este martes, luego de las controvertidas declaraciones del Presidente Alberto Fernández sobre la inflación, que consideró “autoconstruida”. “Esos dichos, creo que son hasta cómicos, pero causan preocupación. Piensan que la gente que lo escucha no piensa o es ignorante”, comenzó diciendo Acuña, quien, no obstante aclaró que pese a que estos dichos “molestan bastante, no son nuevos”.

“Buscan minimizar hechos de la realidad que son muy contundentes. Pero no nos pueden mentir porque lo sentimos cuando salimos a la calle y vamos al supermercado”, consignó el analista y advirtió que el problema de la inflación no se superará con “medidas económicas que se toman a la ligera y de un día para el otro, que repercuten en las cotizaciones (de los dólares libres)”

El Gobierno “usa al Banco Central como impresora de dinero”

Independientemente de las opiniones del Presidente, “lo que sí se sabe, son los números. Tenemos la inflación más alta desde la salida de la hiperinflación”, fustigó Acuña. Y remarcó que en el gobierno “no hacen ni tienen intención de poner en orden las cuentas ni reducir la cantidad de pesos que hay en la calle y que ellos no paran de emitir a través del central”.

Respecto de este punto, Acuña no dudó en señalar que el Gobierno “usa al Banco Central como impresora de dinero. No le alcanza la plata a la administración central y recurren al Central para emitir. Cuanto más billete haya en la calle, menos valor tendrán”, insistió el analista, dejando en claro que este es un principio básico de la economía.

A este respecto, Acuña explicó que hay dos teorías en Economía: la que defiende el gobierno K, que postula que la inflación es un fenómeno multifactorial, es decir, causado por diversas causas, y la teoría clásica, que insiste en que la inflación es un fenómeno principalmente monetario.

“Miente, miente, que algo quedará”

Para Acuña, el presidente y el kirchnerismo, con declaraciones como estas –similares a las de “la inseguridad es una sensación”– “construyen un relato y lo tratan de vender como real. No digo que se lo crean. Pero gran parte de la sociedad, cree ese relato. Es lo que buscan, creo yo, con esta estrategia de comunicación política”, resumió el analista, recordando el axioma de Joseph Goebbels, el ministro para la Ilustración Pública y Propaganda del Tercer Reich entre 1933 y 1945, que sostenía “miente, miente, que algo quedará, cuanto más grande sea una mentira más gente la creerá”.

“Es preocupante. Que el presidente salga a dar estas declaraciones no nos deja muy bien ante el mundo, en un momento en que necesitamos del mundo”, apuntó el analista.

En cuanto a las proyecciones para el 2023, Acuña planteó: “podría llegar a ser que en Abril se llegue a una inflación del 3%. El Ministro de Economía Sergio Massa, está llevando a cabo un ajuste a su manera, con recorte de gastos del Estado sobre todo en subsidios. Y podría ser que, en un corto plazo, se desacelere (la inflación) Pero es una cuestión momentánea y de corto plazo. Nada indica que en el largo plazo se solucione este problema y no tengamos picos inflacionarios como tuvimos en octubre (del 2022)”, puntualizó.

Finalmente, Acuña llamó la atención sobre que en el gobierno “presentan como logro no haber llegado al 100% de inflación”, cuando en la mayoría de los países industrializados, la inflación no supera los 5 puntos anuales.