Alertan que no se permite el ingreso de insumos industrial “vamos a tener una caída muy grande de la producción”

BUENOS AIRES. Con la designación de la kirchnerista Silvina Batakis en reemplazo de Martín Guzmán al frente del Ministerio de Economía de la Nación, se produjo una fuerte demanda de dólares que impactó de forma directa en la cotización del dólar paralelo, informal o dólar blue, que llegó a los 280 pesos y terminó cerrando en 260 pesos, y el vicepresidente de Industriales Pymes Argentina (IPA), Alejandro Bartalini, consideró que era esperable esa reacción del mercado cambiario, tras la intempestiva, inesperada y “desprolija” renuncia del mencionado ex ministro.

Según Bartalini, la nueva ministra Batakis, “es del campo nacional y popular, vive en el Conurbano (Bonaerense) e interpreta las necesidades que tienen las Pymes y la gente. Hay que ver cómo se mueve en el ámbito macro. Cómo repercute en los mercados internacionales y cómo repercute en la negociación con el FMI, sobre las próximas metas. La deuda más importante es interna, el próximo vencimiento a fin de Julio, es muy importante. Pero, además, estudiar el tema de las metas que fija el Fondo, cómo se llevan adelante. Ahí es donde uno está expectante”, enfatizó el industrial, en diálogo con Previa Informativa, este lunes.

Consultado sobre el salto en la cotización del dólar informal, Bartalini explicó: “Cualquier movida de este tipo, afecta. Todos sabíamos que el dólar informal se iba a mover de esa manera. Sabíamos que iba a haber una disparada. Es un sesgo que presenta el mercado para mostrar el poderío que tiene. Creo que hay que esperar. (Batakis) recién juró”, sostuvo Bartalini, apuntando a la “desprolija la salida de Guzmán”

“Nadie toma una decisión tan intempestiva dejando a un país sin un ministerio de Economía, sin tener el tiempo suficiente para que elija el sucesor. Eso me pareció desprolijo. En este caso (Guzmán) se equivocó”, opinó Bartalini, quien vaticinó que “se van a atrasar un poco los plazos del tiempo”, por ejemplo, en la negociación con el Club de París, hasta que Batakis y su equipo se pongan al tanto de las gestiones de su antecesor.

Ante la consulta de este medio sobre la política fiscal, Bartalini no dudó en calificar de “una locura total, la cantidad de impuestos de las Pymes industriales. Tiene que haber un cambio radical, no tanto en el volumen impositivo, que también es muy importante y genera un efecto negativo en las inversiones. Pero sí en la simplificación de los impuestos. Es tremenda la cantidad de impuestos a liquidar mensualmente. Yo tengo una Pyme de 42 personas y a principio de mes es tremendo lo que uno tiene que pagar”, se quejó el industrial.

“Dos medidas urgentes, aparte de bajar la inflación y mejorar los salarios, es estructurar cambio en la ley laboral sin perjudicar a los trabajadores. Y una reforma tributaria”, pidió el empresario Pyme.

En cuanto a la situación del sector, Bartalini reveló que “se perdieron desde 2017 a la fecha, 7 mil Pymes industriales han cerrado. De las cuales 1000 se recuperaron desde octubre de 2021 a la fecha. Hoy estamos con una baja de 6 mil Pymes industriales. Además, somos un país de poca generación de pequeñas empresas y emprendedores, en comparación con otros países de la región, como Brasil o Chile”, subrayó el empresario.

Y ante la consulta sobre las opiniones del Presidente Alberto Fernández, sobre una crisis de combustibles producto del crecimiento y la reactivación económica, Bartalini no dudó en señalar que es una “verdad a medias. Soy presidente de la liga industrial de Berazategui, y muchas industrias están a pleno, pero eso no significa que el país esté a pleno. En septiembre u octubre, ¿qué va a pasar si no se permite el ingreso de insumos por falta de dólares? Ahí sí vamos a tener una caída muy grande de la producción. Y eso va a afectar el crecimiento que plantean que no es ni más ni menos que tener los niveles de la actividad pre-pandemia”, aclaró Bartalini. E insistió: “Creo que hay que controlar lo que se importa y destinar los pocos dólares que hay para los insumos”

Sobre este problema, Bartalini reveló en exclusiva, que este lunes mantuvieron una reunión con el titular de la Dirección de Aduanas, Guillermo Michel, a quien la IPA le planteó el problema de la falta de insumos por el cepo a las importaciones. “Le planteamos un caso muy sencillo. Hay un fabricante de tapa de inodoro que está trabajando de forma exponencial, porque se frenó la importación de tapas de inodoros chinas. Pero el que le provee del plástico, no lo puede importar, porque no hay recursos. Entonces va a llegar un momento en el que ese gran despegue económico que tiene esa industria, lo va a perder por falta de insumos”, alertó.

“¿Qué conviene más al país, importar insumos o importar productos terminados? No hay discusión. Hay que reglamentar y controlar para que no perdamos el desarrollo de puestos de trabajo. Pero tampoco que sea producto de falta de insumos. Ahí hay que importar”, enfatizó. “Las pymes somos grandes generadoras de trabajo trabajamos y trabajamos para la paz social”, reflexionó Bartalini. Y recordó “el 70% son empleados de Pymes”.