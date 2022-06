Alertan que por la escasez de gasoil “van a faltar mercaderías de todo tipo”

BUENOS AIRES. Este viernes, el presidente de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Carga (Fadeeac) Roberto Guarnieri alertó que el país podría enfrentar un desabastecimiento de alimentos, mercancías e insumos para la industria, por el faltante de gasoil que está afectando al transporte en todo el país, no solamente en las provincias del norte del país.

“YPF ha sido algo muy bueno en su momento y hoy nos ha dejado sin combustible”, se lamentó Guarnieri, en diálogo con el programa Previa Informativa del canal 8 MisionesCuatro. “Estamos muy preocupados, se ha ido acentuando la falta (de gasoil) en todo el país, menos en las provincias del sur”, añadió el referente de la Fadeeac.

Según Guarnieri, la escasez de combustibles ya está impactando en las cosechas y también está empezando a afectar a la distribución de mercancías, especialmente en el NEA y el NOA. “(En las provincias) del norte hay muchos problemas, porque ya no pueden cosechar en algunos casos y hay camiones cargados y parados, esperando combustibles”, comentó.

Ante la consulta de Previa Informativa, Guarnieri restó importancia al fenómeno de la carga de combustible por parte de camiones y vehículos de otros países. “Se siente esto de los camiones extranjeros que vienen a cargar porque no hay combustible. No alcanza (el gasoil). Antes venían a cargar también, pero no nos dábamos cuenta. Lo que pasa ahora es que, como falta, prestamos más atención. Pero lo que se llevan los camiones extranjeros no hace a la diferencia a lo que nos falta”, insistió el transportista.

Por otra parte, Guarnieri también rechazó que el faltante se explique por una supuesta especulación por parte de los que comercializan el combustible. “Se empezó a comercializar con sobreprecios bastante elevados. Y todo esto de la falta de algún artículo se presta para los sobreprecios, es un negocio aparte”, sostuvo Guarnieri, aunque remarcó que “el gasoil no se está estoqueando, porque vemos que los camiones (con combustible) vienen y no traen una carga completa”.

“Por ahí traen 7 – 8 mil litros y se consumen enseguida con los camiones que hay esperando. Hoy (en provincia de Buenos Aires), hicieron una fiesta porque trajeron 17 mil litros. Pero se consumió en lo que tarda el surtidor en cargarlos. Y quedaron camiones esperando”, relató Guarnieri, insistiendo en que se está distribuyendo poco combustible a las estaciones de servicio.

Para Guarnieri, los problemas ocurren por “la falta de combustible”, y no por la especulación y los sobreprecios. “Porque si no, los que tienen (en stock) estarían vendiendo con sobreprecios (indefinidamente). Lo poco que tienen lo venden a 180 o 200 pesos, pero en un momento se les acaba también. Tienen que esperar al otro día para que vuelva a venir el gasoil y vuelven a hacer el mismo negocio. Estarían haciendo fortunas porque (ganan) 70, 80 o 90 pesos por litro y no es así. Venden un poco y se quedan sin combustible ellos también”, describió.

Camiones afuera del puerto de Rosario, Santa Fe. Argentina. Foto de archivo Dic 21, 2020. REUTERS/Stringer

En cuanto a las causas de la crisis del combustible, Guarnieri apuntó a la falta de previsión del gobierno nacional, en un contexto desfavorable por la invasión rusa a Ucrania. “No se han dado cuenta que nos iba a faltar. La guerra seguramente afectó porque nosotros traíamos mucho de Rusia en esta época y ahora no nos venden más. Además, aumentó (el combustible) a nivel mundial y hay escasez”, precisó el transportista.

“Nos hemos dormido un poco en la compra, que no es rápida. Demora muchos días entre la compra, la llegada en barco y la distribución a todo el país”, acotó Guarnieri.

Y en un tramo saliente de la entrevista, Guarnieri apuntó a la falta de divisas internacionales del país, como una de las causas de la presente escasez que podría paralizar la economía del país. La crisis puede ser “por la falta de divisas. Todos los países limítrofes tienen combustible y nosotros no. Algo nos ha pasado a nosotros”, subrayó.

Por otra parte, Guarnieri advirtió que la carencia de combustibles para el transporte, no sólo va a impactar en la imposibilidad de exportar materias primas y que ingresen dólares al Banco Central, sino que, además, afectará a la distribución de alimentos. “El problema más grande es que podemos llegar a un desabastecimiento”, alertó.

“Ya hoy hay camiones parados, estamos tardando muchos más días para hacer un viaje. Del norte a Buenos Aires se tarda dos o tres días más. Va a llegar un momento en que van a faltar mercaderías de todo tipo, tanto en las góndolas como en materia prima para las fábricas”, advirtió. Y recalcó: “Va a faltar todo si no conseguimos combustibles a la brevedad”.

De acuerdo con Guarnieri, para resolver esta crisis, lo ideal “hubiera sido haber previsto y haber comprado antes. Ahora nos queda esperar el combustible”, dijo el referente de la Fadeeac. Y pidió a las autoridades nacionales “que compren la cantidad suficiente”, para no enfrentar futuras crisis por escasez de gasoil. “El país necesita divisas, que la cosecha se venda”, recalcó.

Por otra parte, Guarnieri aclaró que la escasez de gasoil golpea fuertemente a un sector, que ya viene muy afectado. “Nos hace un mal tremendo a todos. El transporte tiene un costo fijo muy alto y tener camiones parados nos perjudica una barbaridad. Venimos de un faltante de cubiertas. Nos cobran el doble de lo que valen las cubiertas. Hay un faltante de insumos (para camiones) de todo tipo y no hay precios para los repuestos”, graficó.

“Pero el problema más grande es el país. Si no podemos abastecer lo mínimo en invierno, vamos a estar más complicados. Que empiecen a faltar los alimentos más necesarios, es lo que nos preocupa hoy”, insistió el transportista. “Que en plena pandemia hayamos pudimos abastecer al país y hoy no podamos porque no tenemos gasoil es una pena tremenda”, sentenció.