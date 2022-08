Caída en las ventas pymes: el sector de Textil e Indumentaria fue el más afectado

POSADAS. Un informe de la Cámara Argentina de Mediana Empresa (CAME) revela que las ventas minoristas pymes descendieron 3,5% en julio frente al mismo mes del año pasado, medidas a precios constantes. De esta manera, acumulan un crecimiento de 3,8% en los primeros siete meses del año respecto al mismo período de 2021.

En diálogo con Previa Informativa, Salvador Femenia, secretario de prensa de la CAME, explicó que se compara con julio del 2021 cuando había restricciones, no tan estrictas, pero no había apertura total de actividades, como ahora.

En ese sentido, para Femenia, estos índices tienen que ver con la renuncia del ex ministro de economía Martín Guzmán, “lo que generó un caos en el comercio con inconvenientes de reposición y faltante de precios de referencias con un fuerte salto de los dólares”, generando serias consecuencias en el rubro alimentos y bebidas que sufrieron una abrupta caída.

Consultado sobre la influencia de la escasez de combustible en estos índices, desde la CAME manifestaron que “continúa habiendo inconvenientes en algunas provincias” y aseguraron que trae aparejado mayores costos por el tiempo en ruta y mayores salarios. “La inflación la tenemos en julio, pero venimos de 4 meses con un nivel bastante alto y llega un momento que pega, sobre todo a la clase trabajadora”, opinó Femenia.

Sobre los rubros que más sintieron la caída de las ventas fue el de indumentaria con 12,7% y según Femenia con los cambios de temporada se producen saltos de precios importantes que no son acompañados por los sueldos y el poder adquisitivo de las familias.

En contraparte, otros dos rubros con índices positivos fueron farmacia y perfumería, y ferreterías y materiales eléctricos.

Consultado sobre la asunción del ministro de economía Sergio Massa, desde la CAME opinaron que esperan que la incertidumbre se desactive en agosto, aunque advirtieron que hay un arrastre de julio.