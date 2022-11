Congelamiento de precios: Desde el gobierno pretenden que los consumidores salgan a controlar en los comercios

Foto: NA

Desde el Ministerio de Economía anunciaron que planean avanzar en un programa de “estabilización de precios” que se extenderá entre diciembre próximo y marzo del 2023. La intención del gobierno es que los precios, en ese lapso, queden “congelados”.

“Es más de lo mismo”

En el programa TVA, que se emite por Misiones Cuatro, Eduardo Pérez habló del tema en primer lugar, con el empresario posadeño Carlos María Beigbeder, quien manifestó: “otro plan exitoso del gobierno donde nos echan la culpa de todos sus males. Como no les alcanzaba juntar un enemigo, ahora juntan dos, que es el consumidor final, la culpa de la inflación la tiene el consumidor final”, declaró.

“Siempre es más fácil echarle la culpa al resto, esto es más de lo mismo con los anteriores planes exitosos que no funcionan”, expresó.

“Es una locura”

También se pronunció al respecto el analista político-económico Gonzalo Acuña y dijo que estos programas fueron implementados en el país desde hace muchos años: “ya se probó no solo en Argentina sino en el mundo, que no funciona. Es una zoncera volver a intentar solucionar un problema tan profundo, como es la inflación sistémica que estamos padeciendo, con un programita de control de precios, ahora sumado que los consumidores van a hacer de policías con una aplicación en los distintos comercios, a ver si el comercio cumple o no ese precio fijado por el gobierno, es una locura”, declaró Acuña.

Dijo que hubo al menos 8 presidentes de Argentina que usaron programas como estos y ninguno funcionó “funciona mientras dura el programa”, precisó.