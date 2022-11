Cuánto perderían las jubilaciones contra la inflación en 2023

BUENOS AIRES. Los jubilados y pensionados nacionales perderían por lo menos un 20% del poder adquisitivo de sus haberes en el presente año, si se confirma lo que todas las previsiones económicas indican al momento: que Argentina culminará el año con una inflación cercana al 100%.

Según publicó La Nación este domingo, especialistas estimaron que los pasivos nacionales recibirán un aumento de entre el 16% y el 18%, en el último mes del año, aunque faltan datos para el cálculo exacto. Si se confirma que ese nivel de recomposición, el aumento nominal habrá sido, de entre 73% y 76% para el presente año.

Sea como sea, con ese porcentaje de incremento, jubilaciones y pensiones nacionales quedarán por debajo de la inflación del 2022, que de acuerdo con todas las proyecciones, rondará el 100%. En el mejor escenario, que la inflación alcance un 96% y las jubilaciones suban un 18% (mensual y 76% anual), el sector perderá 20 puntos del poder adquisitivo de sus haberes. Esto es, una caída en el salario (jubilación) real.

Cabe recordar que la actual fórmula de movilidad previsional, impulsada por el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, aprobada por el Congreso en diciembre de 2020, dispone que, para el mes de diciembre podría activarse un tope, vinculado con la evolución que haya mostrado la recaudación de los recursos que recibe la ANSES para hacer frente al pago de las prestaciones.

Las jubilaciones y pensiones podrían sufrir un ajuste en función de la recaudación de ANSES

En otras palabras, más allá de que el incremento anual de los ingresos no logre alcanzar a la inflación, la ley indica que, si el resultado de la fórmula para la suba de diciembre provoca que el incremento anual exceda un determinado número, entonces se le aplica un recorte al índice del último mes del año. Es decir, si ANSES no recaudó lo suficiente, los jubilados sufrirán un recorte en sus prestaciones. Más allá de que alcancen o no a cubrir sus necesidades básicas.

En ese contexto, es probable que este 10 de Noviembre, cuando el INDEC difunda su informe sobre el índice de salarios de septiembre, se confirme el porcentaje en que ANSES reajustará los haberes. La evolución salarial es el último de los datos que intervienen en la fórmula de cálculo (entre los que se difunden) que falta conocer.

Vale remarcar un elemento que compone la fórmula de recomposición de las jubilaciones es la variación trimestral de los salarios, según uno de dos indicadores: el ya antes mencionado, que elabora el Indec, o la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte).

De ambos, se tiene en cuenta el que haya tenido la mayor variación, en este caso, en el tercer trimestre del año. Para definir la suba de diciembre, ya se sabe que el Ripte avanzó un 17,1% en el período de referencia. Y el índice del instituto de estadística creció, entre julio y agosto, un 12,36%. Por eso, si en septiembre la suba fuera del 5%, el indicador del Indec habría tenido en los tres meses una variación de casi 18%. Y entonces, es el que ANSES utilizaría para calcular la movilidad previsional.

Jubilaciones por debajo de la línea de la indigencia

En consecuencia, de confirmarse que la recomposición de diciembre será de entre 16% y 18%, entonces el haber mínimo, hoy de $43.352,59, pasará a ser de entre $50.300 y $51.200, aproximadamente. El dato no es menor, porque de acuerdo con estimaciones, el 80% de los jubilados perciben la mínima.

Desde septiembre último, el gobierno nacional paga también un refuerzo para un grupo de jubilados. En el caso de las mensualidades más bajas, ese adicional es de $7000. Por eso, en mano (ya hecho el descuento para financiar el PAMI), el ingreso entre septiembre y el actual mes se ubica, en esos casos, en $49.052.

Como los bonos actualmente en curso de pago se establecieron con vigencia hasta el actual mes, la expectativa está puesta en ver qué resuelve el Gobierno con respecto al eventual pago de un adicional para diciembre y los períodos siguientes. Si no se diera un monto extra, algunos jubilados podrían cobrar una cifra muy simular en diciembre que en noviembre (sin contar la cuota del aguinaldo) o incluso un monto inferior. Y con un costo de vida elevadísimo: según los datos difundidos por el INDEC en octubre, la Canasta Básica Total o Canasta de Pobreza, alcanza los $128.214 para una familia tipo. Mientras que la Canasta Básica Alimentaria o Canasta de la Indigencia, trepó a $56.732 para una familia tipo.