Cuatro de cada 10 asalariados del sector privado no está registrado

BUENOS AIRES. De cada 10 asalariados del sector privado, 4 no está registrado, según datos del INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) correspondientes al cuarto trimestre del 2021. Estos asalariados informales del sector privado son casi 5 millones (41,4%) sobre un total de 12.030.000.

Según informó Clarín, días atrás, en cuatro actividades son más los no registrados que los registrados. Esto ocurre en el Personal de Casas Particulares o servicio doméstico (66,5%), en el Agro (66,2%), en la Construcción (55,9%) y en el rubro de los Hoteles y Restaurantes (50,4%).

Estos datos oficiales del INDEC, estarían mostrando un acelerado avance de la precarización, informalidad y empobrecimiento de la fuerza de trabajo. Particularmente en el sector privado. Este fenómeno, atravesado por el deterioro del poder adquisitivo de los salarios o el salario real, hizo que fuera cayendo la participación de las remuneraciones del trabajo asalariado en el valor de la producción.

Los números del empleo en los últimos cinco años

Por otra parte, los datos del organismo nacional muestran que desde 2016 a finales del 2021, los puestos de trabajo de los asalariados registrados privados cayeron de 7.198.000 a 7.052.000. En tanto, los “no registrados” de 4.753.000 subieron 4.975.000 y los no asalariados (“independientes”) de 4.957.000 a 5.281.000.

Asimismo, el aumento del empleo privado en ese período se concentró en los no registrados y en el cuentapropismo. Y esta es una modalidad que también muestra altísimos niveles de informalidad. Mientras que el empleo público subió de 3.449.000 a 3.649.000 puestos.

Las actividades con mayores registros de informalidad son personal doméstico (1.006.000 puestos de trabajo), construcción (494.000), agro (659.000), comercio (777.000) e industria (562.000).

Cabe subrayar que los trabajadores no registrados, informales, precarizados o “en negro”, carecen de los derechos laborales más elementales. Por ejemplo, no tienen cobertura por accidentes de trabajo. Además, carecen de obra social y no tienen derecho a los beneficios de jubilación y pensión de la Seguridad Social. Tampoco cuentan con vacaciones pagas. Ni mucho menos, el salario anual complementario o “aguinaldo”.