Dólar: ¿Cuántos tipos de cambio hay en la economía argentina?

POSADAS. El “Dólar Soja”, es un tipo de cambio especial para los exportadores de soja y derivados, a los que se les va a pagar 200 pesos. La medida generaría “desbarajustes” en las variables macroeconómicas en el corto y mediano plazo, según advirtió el analista económico Gonzalo Acuña, en diálogo con Previa Informativa, edición de la tarde.

En ese sentido, el economista explicó que la existencia de tantos tipos de dólares –, tiene que ver con la intención del Gobierno Nacional de evitar a “toda costa” una devaluación en el tipo de cambio oficial.

El primero que aparece es el “blue”, ante las restricciones de ventas de dólares estipuladas por el Banco Central. Es el dólar paralelo, dijo el analista.

A raíz de que el mercado financiero comienza a ser restringido por las medidas económicas del Gobierno Nacional, aparecen cada vez más tipos de dólar. “Necesitas darle al dólar un precio acorde a la realidad”, comentó, opinando que “el dólar es libre”, incluido el “contado con liquidación” con el que los privados intercambian un bien en el mercado libre. “¿Cuánto vale el dólar? Lo que la gente esté dispuesta a pagar por él”, agregó.

Según Acuña, como el mercado financiero está siendo intervenido, el dólar oficial está siendo retenido para no devaluar, existe la necesidad de que exista un dólar especial para los exportadores.

En que consiste el Dólar Soja

En este sentido Acuña explicó que se trata de un precio especial para exportadores que venden en dólares y cobran a precio oficial es decir a 140 pesos. Esto produce una cuestión de “aguante” de los productores, que guardan la cosecha a la espera de un escenario “conveniente” para vender.

“El Banco Central les paga 140, menos la retención del 33%”, dijo Acuña, agregando que “el exportador estaba cobrando 86 pesos el dólar que le quedaba en el bolsillo”.

Con la nueva medida, hacen que le paguen 200 pesos al exportador por única vez y durante este mes. “Es la señal que esperaban para vender, pagar deudas e invertir para producción del año que viene”, explicó. “Es difícil sacar dinero del circuito del agro porque constantemente tenés que estar invirtiendo”, agregó.

Consultado sobre la posibilidad de que esta medida “quede fija” para los exportadores, el economista opinó que la realidad es el “dólar libre”. “Si me pagas la mitad, es difícil que quiera liquidar mi exportación si no me alcanza”, manifestó.

“A mi criterio es una medida injusta que deja afuera al resto del Agro. En nuestra provincia tenemos muchos exportadores de yerba y té que están en una situación similar”, cerró al economista.