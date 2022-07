Dólar turista: Cómo se implementará y que alcance tiene en Misiones

Foto ilustrativa vía Télam

POSADAS. Tras las medidas anunciadas por el Banco Central, comienzan a operar en el país el “dólar turista”.

Según el Banco Central (BCRA), los turistas no residentes en el país podrán vender dólares por “un máximo de 5000 dólares (o su equivalente en otras monedas) mensuales”.

En ese contexto, el móvil de Misiones Cuatro dialogó con el contador Eduardo Rey Leyes, quien es propietario de una casa de cambio en la capital misionera y al respecto declaró: “la semana pasada, la autoridad monetaria autorizó una nueva operatoria, que consiste, específicamente, en la recepción de monedas extranjeras a turistas no residentes, es importante destacar que son turistas, no residentes. Nosotros, que estamos en esta zona geográfica fronteriza, el turista no residente puede ser un paraguayo o brasilero que hace sus compras y pasa el fin de semana en la ciudad”, explicó.

Y agregó: “hace bastante tiempo que, producto de las diferencias cambiarias, vemos afluencia de los extranjeros a esta zona, todas esas monedas extranjeras que llegaba seguramente iba a canales informales. El Banco Central implementa esta medida, permitiéndonos a nosotros pagar un precio mucho más relacionado a los dólares financieros que son dólares libres”.

“Esta medida ingresa dólares y cualquier otra moneda extranjera”, precisó el contador.

En esa línea añadió: “suponemos que vamos a trabajar un poco más y el turista va a recibir un precio excelente. Si uno conversa con un turista pagarle 300 pesos por un dólar es muchísimo. Son precios excelentes, si uno compara que puede hacer con 100 dólares acá o en Paraguay o Brasil, acá tienen más poder adquisitivo”, detalló Rey Leyes.