Duro análisis sobre el cepo a las importaciones: “O lo destraban o explota, porque no va a haber mercaderías”

POSADAS. Para el empresario y comerciante Carlos D’Orazi, si no se destraban las importaciones de insumos para la industria, “no va a haber mercancías” y la situación económica, comercial y social va a explotar, al verse paralizadas las cadenas de producción y comercialización del país.

“Nada de lo que se anticipó hace 15 días, dejó de suceder. Una cosa es el blue y sus precios desorbitantes que es un tema de oferta y demanda de dólares. Y otra cosa es la realidad que vive el empresariado argentino producto de estas inconscientes medidas a nivel nacional, que son las de prohibir la importación”, comenzó diciendo D’Orazi al Móvil de MisionesCuatro, en un lapidario análisis del rumbo económico del gobierno que encabezan el Presidente Alberto Fernández y la Vicepresidente Cristina Kirchner.

El blue no incidiría directamente en la inflación

“Detenernos en lo que vale el blue, así llegue a $500, es un tema que va por otro lado. No afecta de manera inmediata, a lo que no es importado”, insistió D’Orazi, quien recordó que la mayor parte de lo que el gobierno llama “industria nacional”, en realidad, es mero ensamblaje.

En esta línea, D’Orazi planteó: “Lamentablemente nos llenamos la boca diciendo que tenemos una industria argentina en prospero desarrollo y nosotros somos ensambladores de lo que sea. Un Split lo único que se hace en Argentina es el cartón que lo embala. El resto viene en 7 partes que entran como repuestos y se arma. Con los lavarropas, (sucede) lo mismo”, fustigó el empresario, y puso un ejemplo ilustrativo.

“Drean tiene 3800 lavarropas de un modelo terminado, y les falta el chip que los convierte en automáticos. Si ese chip no entra, esos lavarropas no se van a poder seguir fabricando. Es un grave problema y me imagino que en otros rubros también pasa lo mismo”, subrayó D’Orazi.

La suba de precios por el cepo a las importaciones

“Pueden tomar las medidas que quieran. Pero no cortar la importación de insumos que son relevantes para mantener el empleo y las necesidades de todo el mundo”, disparó el empresario, para quien la cotización del dólar es “más formador de una falsa ilusión que es el precio en sí mismo”.

En esta línea, D’Orazi reiteró que “el problema más grave es que no dejan entrar importaciones al dólar oficial que es lo que necesitamos para seguir trabajando. El Estado nacional dice ‘paga en dólares y dentro de 180 días te repongo’. Entonces ahí sí (la cotización del dólar paralelo) se traslada a precios. Pero el problema lo ocasionó el gobierno nacional, porque si no estaría todo bien: importo a $135 por dólar, y todo bien. Pero si mi hacés importar con un dólar a $340, entonces la mercadería va a sufrir aumentos”, analizó.

Finalmente, D’Orazi formuló un vaticinio sobre lo que puede ocurrir con los fabricantes y comerciantes de electrodomésticos y otras mercancías con valor agregado. “Con 35 años de experiencia, creo que, en nuestro rubro, si se juntan las tres empresas líderes y hacen la fuerza que deben hacer o lo destraban o explota. Porque no va a haber mercadería. Y lo van a sufrir los hijos y familiares de esta gente que dictan leyes de manera inconsciente”, sentenció.