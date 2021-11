BUENOS AIRES. A días de las elecciones legislativas el dólar libre o “blue” cerró operado a un precio de $205 para la venta, con una suba de 5,50 pesos o 2,8% en el día. Así superó el máximo de $200 del martes, que también había sondeado de manera intradiaria el jueves 4 de noviembre.

Según Infobae, en el mercado mayorista, una plaza donde interviene el Banco Central con operaciones de regulación de liquidez, el dólar finalizó pactado a $100,15, con una ganancia mínima de cuatro centavos.

Así, la brecha cambiaria quebró el techo del 100%, ahora en 104,7%. Se trata del margen más amplio en casi un año. Más precisamente, desde el 18 de noviembre de 2020, la brecha no era tan pronunciada. Desde luego, el dólar paralelo surge a raíz del cepo cambiario que impone el gobierno.

En ese contexto, el Banco Central continúa en noviembre con su diaria intervención reguladora de liquidez en el mercado mayorista. Este miércoles sacrificó US$ 180 millones para equilibrar la oferta interbancaria. Y en lo que va delmes, acumula un saldo negativo de unos US$ 320 millones.

En tanto, las reservas internacionales crecieron este martes en US$ 83 millones, llegando a los US$ 42.879 millones. Es que el BCRA registró el ingreso de US$ 296 millones correspondientes a desembolsos bancarios. Recibió US$ 237 millones del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y otros US$ 59 millones del BIRF (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento).