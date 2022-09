El Presupuesto 2023 del gobierno mantiene el déficit fiscal, el endeudamiento y la emisión monetaria, advierten

POSADAS. El analista Gonzalo Acuña se refirió al Proyecto del Presupuesto 2022 enviado por el Ministro de Economía, Producción y Agricultura Sergio Massa, que entre sus proyecciones, prevé una inflación del 60%, una reducción del déficit fiscal, un dólar atado a la inflación y un blanqueo de dólares para importaciones.

Según las previsiones para el año entrante y lo que queda del presente año fiscal, es casi un hecho que “vamos a terminar con una inflación de entre el 90 y 100%”, lo que implica una suba de precios de entre el 6 y 7% en cada mes del último trimestre del año, planteó Acuña en su columna “El Dato Económico” para el Noticiero de MisionesCuatro, este martes.

Esa inflación del 7% mensual, que rondaría el 21% en el último trimestre, representa una “presión adicional a este gobierno para que los salarios no sigan perdiendo frente a la inflación”, comentó el analista.

Uno de los datos salientes del Presupuesto 2023 del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, es la reducción del déficit fiscal, pues “tuvieron la aprobación del FMI en la segunda revisión del acuerdo. Y está en las metas, que se vaya reduciendo el déficit. Incluyen un déficit para el presupuesto, del 2,5% del PBI (Producto Bruto Interno) del 2022 al 1,9% del PBI. Pero sigue habiendo un escenario de déficit, donde el Estado gasta más de lo que recauda. Con lo que está previsto que el Estado continúe endeudándose y emitiendo un poco de moneda”, advirtió Acuña.

“Estas dos herramientas del Estado para cubrir su déficit, nos traen consecuencias todos los días, principalmente en la inflación y posteriormente, en la deuda que en algún día vamos a tener que empezar a pagar”, acotó el analista, para quien, sería saludable, poner como meta, al menos, llegar a déficit fiscal cero.

En este contexto, “el índice de inflación vuela y todas las consultoras esperan que para el año que viene, tengamos el mismo nivel de inflación de este año. Otro de los puntos del proyecto del presupuesto es que consideran que va a caer al 60%. Pero se quedan cortos por toda la moneda que se emitió durante este año”, comentó Acuña, insistiendo en que desde el gobierno “no aclaran por qué motivo bajaría la inflación”.

“No conocemos un plan de estabilización de la moneda o que ataque los precios. Seguimos en la misma improvisación y en la misma senda del mal, con las mismas políticas económicas que nos trajeron acá, que hacen que todos seamos un poquito más pobres y que impactan a los sectores de menos ingresos. Y suben los niveles de indigencia, que es lo que más tristeza da”, consideró el analista.

En cuanto a la situación de los desempleados, según Acuña, “se va a mantener el asistencialismo a los sectores que no cuentan con un trabajo formal. No hay expectativa de que eso se reduzca”, precisó el analista, aunque aclaró que hay ideas de transformar los subsidios en trabajo formal.

En cuanto a los salarios, el Presupuesto 2023 prevé “que el salario (real) se recompongan un 2% en el año que viene. O sea que los salarios suban a un 62% (en promedio) Es una proyección, muy traída de los pelos y difícil de lograr. Corrimos atrás de la inflación en paritarias todo este año. Preocupa esta falta de plan y política concreta para solucionar estos problemas de fondo que traemos hace muchos años”, sostuvo Acuña.

Por último, Acuña vinculó la medida del blanqueo de dólares no declarados dispuesta por el gobierno nacional en el Presupuesto 2023, con un intento de que no se sufra una recesión económica que conduzca al desempleo y a un descalabro de todas las variables macroeconómicas. “De aprobarse esta ley, cualquier persona podrá blanquear pagando una alícuota y podrá usar esos dólares para importar bienes y servicios o productos para su consumo. Se busca traer esos dólares que están en la nebulosa y se puedan utilizar para importar cuestiones que el Banco Central no permite, para que no baje el nivel de actividad. Es decir, que sigamos con un nivel de producción que permita seguir recaudando impuestos. Cuando cae la actividad, empieza a haber desempleo”, consideró Acuña.

“Lo que no le puede pasar al Estado es que baje el nivel de actividad porque empieza a dispararse las variables macroeconómicas como el desempleo y el déficit”, remató el analista.