El sector lechero atraviesa una difícil situación a causa de la sequía

Raúl Catta, el Presidente de la Asociación de Productores Lecheros (APL), habló este jueves con el programa Turno Mañana que se emite por MisionesCuatro respecto a la situación que atraviesa el rubro: “estoy en el área de la producción primaria y el sector está en una situación muy complicada. Llevamos tres años de sequía, pero especialmente este último año una situación muy difícil”, comentó.

Asimismo, agregó: “La Pampa húmeda ha dejarlo de serlo, las áreas donde se produce leche, este de La Pampa, norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba, sur de Santa Fe, provincia de Entre Ríos, ha sufrido muchísimo y estamos en el pico histórico de menor producción para esta época del año”.

“Con el agregado de la sequía, probablemente, si el precio del productor no se ve reflejado en forma adecuada en un aumento significativo, va a faltar leche”, declaró Catta.

“Acá están jugando otros factores que no es la falta de leche por producción, porque Argentina exporta alrededor del 30% de su producción el 25 y 30% de su producción y no creo que vaya a faltar en el mercado externo ese volumen de leche que está faltando en las góndolas, no creo que pase por ahí”, explicó.