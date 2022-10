Emisión monetaria: ¿Cuánto aumentó en los últimos años?

POSADAS. En una entrevista brindada al programa Horas de Periodismo (HDP), que se emite los miércoles por Misiones Cuatro, el economista y presidente de la Fundación Mediterránea, Gerardo Alonso Schwarz, habló en primer lugar, del aumento de la emisión monetaria en el país en los últimos años: “2020 en el medio de la pandemia la emisión monetaria creció más del 80%, un 80% más de billetes salieron a la calle”, explicó.

Asimismo, agregó: “así como en la convertibilidad no se emitió dinero, no se podía emitir sin respaldo por la ley de convertibilidad y demás. Por eso es que se mantuvieron los precios por tanto tiempo. La convertibilidad implicó que no se emita dinero, en esa época los precios caían”.

“En 2002 se rompe con esa convertibilidad y, a partir de ahí empieza primero tímidamente y con más fuerza la emisión monetaria”, detalló Alonso Schwarz.

Y continuó: “en 2020, 80% de emisión monetaria, en 2021 aproximadamente 60% y, este año, ya estamos teniendo entre el 65 y 70 %. Eso sin contar que tenemos un stock de lelics que equivale el 175% de todo el dinero que anda circulando”.

“Cuanto más se emite, más abundante es el dinero circulante y la cantidad de bienes sigue siendo exactamente la misma”, reveló el economista.

Mirá el video