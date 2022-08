En Julio, una familia necesitó $50 mil para no caer en la indigencia y $112 mil para no ser pobre

Imagen ilustrativa

BUENOS AIRES. La canasta básica total (CBT) que establece el umbral de la pobreza, aumentó en julio 6,8%, por lo que, una familia de cuatro integrantes (dos adultos y dos menores) necesitó $111.298 para no caer bajo la línea de la pobreza.

En tanto, la canasta básica alimentaria (CBA), que establece la línea de la indigencia, marcó que esa misma familia requiere de $49.466 para cubrir sus necesidades alimentarias durante un mes, marcando un nuevo récord en el país. Los datos fueron informados este jueves por el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), confirmando la tendencia a la suba del costo de vida en el país.

Según el reporte mensual que elabora el INDEC, en Julio, la CBA o Canasta de la Pobreza, subió un 6,8%, con un acumulado interanual del 64,7%. Mientras que la CBA o Canasta de la Indigencia, avanzó un 6,3% en Julio respecto del mes previo, con un aumento interanual del 70,6%.

Los datos para las familias de 3 y 5 integrantes y las subas en lo que va del año

Con estos números, una familia de 3 integrantes necesito ingresos por $39.380 para no caer en la indigencia y de $88.606, para no ser pobre. En tanto, un hogar de 5 integrantes, precisó $52.027 para no ser indigentes y de $117.061 para no ser considerados pobres.

Asimismo, la Canasta de la Pobreza acumula en lo que va del año, un incremento del 46,2% (de Diciembre a Julio). Por su parte, la Canasta de la Indigencia avanzó un 50,1%, en los primeros 7 meses del año.

Cabe destacar que el aumento en la Canasta Básica y en la Canasta Alimentaria, incide en un aumento de los niveles de pobreza e indigencia, toda vez que los salarios queden por debajo de la inflación. Esto es, cuando suben las canastas por encima de lo que aumentan los salarios.