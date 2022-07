“En los mercados están diciendo que no le tienen confianza”, dijo Raúl Karaben

POSADAS. En diálogo con el móvil de Misiones Cuatro, el contador Raúl Karaben habló de la designación de Silvina Batakis como ministra de Economía y la reacción de los mercados en Buenos Aires.

“Las respuestas del mercado la están dando hoy, el dólar abrió en Buenos Aires a 2,70, 2,80, significa 40 y pico de pesos al cierre de la semana pasada. Esa es la respuesta del mercado, claramente no confían en la nueva asignación”, declaró el especialista.

“Antes de asumir en los mercados están diciendo que no le tienen confianza”, agregó Karaben.

“Para que no haya esta corrida cambiaria, lo más razonable hubiera sido un feriado cambiario, de manera que hoy no se operara y no se dé esta explosión”, precisó el contador.

Además, aseveró una “incertidumbre” y falta de un plan económico: “entre gallos y medianoche la designan, nadie sabe cuál es el plan que tiene ni las medidas que va a tomar. Entonces, todavía es muy incierto lo que va a pasar. Claramente, el peor de los problemas que tiene es la inflación, producido por el déficit fiscal y la emisión monetaria”, declaró.

Y a modo de conclusión señaló: “por el perfil que tiene esta nueva ministra, no veo que sea ajustar el gasto o ir por soluciones más tradicionales”, manifestó Karaben.