En Marzo, una familia necesitó casi $90 mil para no ser pobre y casi $40 mil, para no caer en la indigencia

BUENOS AIRES. En medio de una aceleración inflacionaria, en el mes de la inflación mensual más alta en 20 años, la Canasta Básica Total (CBT) aumentó un 7% en Marzo, por lo que una familia compuesta por dos adultos y dos niños necesitó ese mes un ingreso mensual de casi $90.000 para no caer bajo la línea de la pobreza. Así lo informó este jueves el Indec.

En tanto, el índice de precios récord de marzo del 6,7% (datos del INDEC), tuvo su correlato en dos indicadores decisivos que marcan el deterioro de las condiciones socioeconómicas de las familias argentinas. Es que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) o Canasta de la Indigencia, que solo incluye los bienes de primera necesidad, tuvo una suba de 6,5% en el tercer mes del año. De esa forma, un hogar tipo precisó $39.862 para no caer en la indigencia. Y cabe recordar que estos valores no incluyen el costo de un alquiler.

Las subas interanuales y el incremento de la pobreza e indigencia

De acuerdo con Infobae, del informe del INDEC sobre la Canasta de la Pobreza, se confirma que tuvo una suba anual de 47,3%. Mientras que la Canasta Alimentaria o Canasta de Indigencia tuvo un crecimiento del 55,2% interanual, en línea con el aumento del IPC (Índice de Precios al Consumidor)

Con estos datos y en la medida en que los salarios e ingresos no aumenten en el mismo porcentaje o por encima del avance del IPC y las Canastas Básicas, habrá un aumento en la pobreza y la indigencia. Es decir, más familias caerán por debajo de la línea de la pobreza, al no reunir $90 mil mensuales, o en la indigencia, al no contar con los casi $40 mil por mes, para cubrir sus necesidades más elementales.

