Explican por qué es inconducente dolarizar la economía si no se combate el déficit fiscal

POSADAS. “Si solucionáramos el problema del déficit fiscal no tendríamos que dolarizar, porque tendríamos solucionado el problema de la emisión monetaria y no tendríamos inflación”, afirmó el economista de la Ieral, Gerardo Alonso Schwarz, quien se mostró más bien contrario a una dolarización de la economía en la medida en que no se combata el déficit fiscal.

Ante la consulta de MisionesCuatro, sobre la propuesta de dolarización de la economía como salida a la inflación y al cepo cambiario, Alonso Schwarz insistió en que no es una alternativa viable por el monumental pasivo que tiene el Banco Central de la República Argentina.

En una dolarización, “todos los pagos, cobros, costos y servicios estarían valuados en dólares. Hoy el BCRA tiene pasivos monetarios, depósitos que tiene que devolver, que estarían entre los 50 y 100 mil millones de dolares. Para llegar a esta economía (dolarizada) el BCRA necesitaría esa suma para dolarizar el sistema. Pero las reservas netas, disponibles, menos las acreencias, prácticamente están en cero”, comentó Alonso Schwarz.

“Así que es muy difícil pensar en que hoy en día podríamos llegar a esa situación”, recalcó.

El peligro de dolarizar la economía con déficit

Por otra parte, el economista argumentó que una dolarización podría traer efectos positivos y negativos simultáneamente, y estos últimos serían muy graves en caso de persistir el déficit fiscal. Una dolarización “trae algunos beneficios, la inflación estará relacionada a la inflación del país que emite esa moneda. Entonces va a reducir la inflación en cortísimo plazo”, sostuvo Alonso Schwarz.

“Por otro lado, otro impacto es que la política monetaria del Banco Central va a perder margen de maniobra. No va a poder utilizar la tasa de interés ni la política cambiaria para incentivar el crecimiento de la economía. En caso de haber déficit fiscal, no lo va a poder financiar con emisión. No vamos a tener la máquina de emitir dólares o euros”, describió el economista, insistiendo en que dolarizar la economía “no significa que el déficit deje de existir o se reduzca”.

Sin embargo, en una economía dolarizada, “para reducir el déficit vamos a tener que tomar más crédito y más deuda externa”.

El problema del déficit como base del desbarajuste de la economía

“Lo interesante de la propuesta (de la dolarización) es pensar por qué deberíamos dolarizar. Nos quitaría el problema de la inflación, pero el problema del déficit va a seguir estando”, insistió el economista.

En esta línea, Alonso Schwarz puso de relieve que “si no solucionamos el problema del déficit fiscal vamos a tener problemas mucho más grandes con la deuda que vamos a emitir o tomar” con una economía dolarizada.

“Si solucionáramos el problema del déficit fiscal no tendríamos que dolarizar, porque tendríamos solucionado el problema de la emisión monetaria y no tendríamos inflación”, manifestó el economista. Y reiteró que pensar en la dolarización “es un ejercicio interesante para plantear los problemas de la política monetaria y de actuar tan irresponsablemente con la emisión”, como ocurrió “en los últimos 20 años aproximadamente”.

“Más que dolarizar debemos pensar en extinguir las causas que nos llevan a esa dolarización, que es el déficit fiscal”, remató.