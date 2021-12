Flexibilizan el cepo a la carne, pero no todos los cortes podrán exportarse

Este jueves, el ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez se reunió con la Mesa de Enlace y anunció una flexibilización del cepo a las exportaciones de carne vacuna desde el 1° de enero próximo.

De acuerdo a lo anunciado, salvo siete cortes parrilleros (asado, falda, matambre, tapa de asado, cuadrada, paleta y vacío) que no se podrán colocar en el exterior, desde enero del 2022 no habrá cuotificación de los embarques.

Queda una categoría de vaca para definir su situación en abril próximo.

Qué dijo la Mesa de Enlace

Las entidades del campo valoraron el anuncio, lo que despeja por ahora un escenario de conflicto. También señalaron que “falta”, obviamente en relación a la vaca categoría C.

“Vemos que se avanzó. El Gobierno escuchó, empezó a tomar medidas. No hay más cupos”, dijo Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA). “Necesitamos los hechos y avances concretos. No estamos conformes. Pero hemos dado un paso hacia adelante. Hace muchos meses venimos reclamando y hoy el gobierno acepta. Aún queda por seguir trabajando. Es un paso adelante, pero no es la solución total”, señaló Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

Por su parte, Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), indicó que estas medidas eran consideradas necesarias, aunque dijo que todavía -en relación a la vaca categoría C- “queda un camino por recorrer”.

Y agregó: “Estamos de acuerdo con lo habilitado, no con lo no habilitado”. En tanto, Elbio Laucirica, vicepresidente de Coninagro, indicó: “Es un paso importante, de algunas medidas que pedimos. Es un paso importante aunque falta definir algunas cosas”.