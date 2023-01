“Fue un año muy difícil para muchas familias”, dijo Carlos Beigbeder

Este jueves, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informó que la inflación de diciembre fue de 5,1% y acumuló una suba del 94,8% en 2022. Se trata de la mayor suba de precios anual desde 1991.

En ese contexto, para seguir conociendo más voces del tema, en el programa Primera Mañana que se emite por MisionesCuatro, fue entrevistado el empresario posadeño, Carlos María Beigbeder, quien al respecto declaró: “el promedio lo componen alimentos, otros bienes y servicios más, no solamente alimentos. Sin dudas, lo que impulsa ese índice en gran medida son los alimentos y aquellas familias que tienen sueldos bajos le impacta mucho más fuerte el incremento en la comida, porque destinan mayor porcentaje de su ingreso a comprar comida”, expresó.

Asimismo, agregó: “fue un año muy difícil para muchas familias, entiendo que no va a ser tan severo este 2023, porque no hay mucho para aumentar en precios porque a la gente no le alcanza”.

“Hay gente que ya no puede acceder a ciertos bienes, entonces se dejan de consumir por eso no se incrementan los precios. Lamentablemente, esto trae en mayor o menor medida, una retracción de la economía, achicamiento. La gente deja de consumir, al comerciante le sobra colaboradores y los termina despidiendo, entonces se genera toda una cuestión negativa de la falta de consumo por el lado también del personal”, declaró Beigbeder.