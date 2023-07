Inflación en Argentina: “va a ser muy difícil salir sin un plan”

Imagen ilustrativa

Santiago Manoukian, el Economista de la consultora “Ecolatina”, habló vía Zoom con el programa TVA, que se emite por MisionesCuatro sobre la inflación en Argentina: “estamos en una situación donde hay un tejido social muy deteriorado respecto a las tasas de pobreza. Este año probablemente estemos superando el 40% cuando se conozca el dato”, explicó.

Y agregó: “justamente el problema que estamos teniendo últimamente es que el precio de los alimentos y las bebidas viene subiendo por encima del promedio. Es decir, que esa inflación que ya es regresiva por definición, se ha vuelto un poco más regresiva entre enero y mayo, que son los datos que tenemos hasta el momento, hasta que se conozca esta semana el dato de junio”.

“Los precios de los alimentos y las bebidas han subido 7 puntos por encima del promedio. Entonces, es una complicación, obviamente, para todos”, afirmó el economista.

En relación a los índices de meses anteriores señaló: “entre diciembre y entre mayo, fueron cinco meses consecutivos donde la inflación se venía acelerando mes a mes en la variación mensual. Junio mostraría una moderación en ese dato. Abril, había llegado con 8,4%, ya mayo mostró una ley de moderación al 7,8 y, ahora, nos da un número más parecido al 7% a nosotros y en general a otras consultoras también”.

“Sigue siendo un número muy elevado, imagínense que, si 7% tuviésemos durante 12 meses, al cabo de los 12 meses, la acumulación te diría que en un año tendrías una inflación del 125%, para que entiendas en un poco la magnitud de inflación que tenemos”.

Por otra parte, se refirió a la estanflación que fue mencionada por el empresario posadeño, Nelson Lukoski: “es cuando la actividad económica se enfría o empieza a caer un poco, la demanda, por ejemplo, y al mismo tiempo se dice que tiene una inflación muy elevada, porque si uno tiene una recesión, por ejemplo, uno dice, para que se entienda bien, entre 2011 y 2022, todo lo que produce Argentina dividido por la cantidad de habitantes, lo que llamamos el PIB per cápita, cayó más de 10%”.

“La economía se achicó y aun así la inflación se fue acelerando año tras año. No hay una relación tan directa entre que te cae la demanda y la inflación tiene que bajar sí o sí. Entonces, puede haber algo en algunos mercados en particular en donde ocurra eso, que vos tengas menor presión de demanda, que la gente pueda comprar menos. Entonces el comerciante dice, no puedo ajustar tanto los precios como me gustaría porque la demanda no me lo va a convalidar, no me van a comprar”, explicó Manoukian.

Y añadió: “a nivel más macroeconómico, lo que estamos teniendo es una inflación donde ya no hacemos adaptado, acostumbrado de alguna manera todos en Argentina a convivir con esta inflación y, para poder defendernos mejor, hemos ido adaptando ciertos mecanismos para ajustar contratos que tenemos a esta inflación”.

Asimismo, dijo que para salir de esta situación es necesario un plan: “la actividad económica puede caer, pero si vos seguís ajustando precios a nivel macroeconómico de la misma manera, va a ser muy difícil salir de esto sin un plan, como decimos, de estabilización, que es un poco difícil de entender, pero lo que quiero decir es, sin medidas concretas, ya no aisladas o fuera de un plan integral, va a ser muy difícil desactivar esta inflación tan elevada que estamos viendo”, expresó Manoukian.

Consultado si se prevé un plan, declaró: “se avisora yo creo, pero de cara al próximo gobierno”.