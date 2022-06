POSADAS. En el contexto de la interna en el gobierno nacional y sus aliados políticos, por el manejo de los planes sociales, el economista de la Ieral Gerardo Alonso Schwarz advirtió que esta asistencia no logró reducir la pobreza en el país y, en paralelo, no se están generando políticas públicas para crear empleo formal, de calidad, lo que permitiría a las familias salir del círculo vicioso de la pobreza e indigencia.

En diálogo con el Móvil de MisionesCuatro, Alonso Schwarz advirtió que, desde la pandemia del coronavirus, se duplicaron los montos que el Estado destina a los planes sociales, que pasaron de un 0,5 – 0,6% del PBI a un 1,2% del PBI (Producto Bruto Interno) “A partir de la pandemia se dispararon y se mantienen en esos niveles”, remarcó.

De acuerdo con el economista, los planes sociales no sólo impactan sobre el déficit fiscal, profundizándolo, sino que, además, no resuelven la cuestión de fondo, porque las familias siguen por debajo de la línea de la pobreza. “Este impacto fiscal ayuda a profundizar el déficit. Pero lo más preocupante no es ni siquiera la cantidad de dinero, sino que no está teniendo resultados”, planteó Alonso Schwarz.

“La pobreza sigue alrededor del 40% a nivel nacional y en el NEA y en el 35% en Posadas”, remarcó el economista.

En esta línea, Alonso Schwarz puso de relieve que los planes no redujeron los porcentajes de pobreza en el país. “Aun cuando tenemos un gasto enorme en protección social, en los Potenciar Trabajo y en las tarjetas Alimentar, no es suficiente para mantenerlos por sobre la línea de la pobreza. Eso es lo más dramático de esto. No solamente las consecuencias fiscales claramente preocupantes. Sino que esto no es suficiente y no ha resuelto el problema”, puntualizó.

La importancia de generar empleo en blanco, como salida a la pobreza y la necesidad de planes sociales

“Desde la Ieral siempre hablamos de políticas públicas que puedan proteger durante una situación crítica a las familias y a los niños, que son los más perjudicados. Pero, sobre todo, (hablamos de) generar empleo legítimo para que esas familias salgan del círculo vicioso de la pobreza. Y puedan insertarse en el circuito de créditos, lograr a mejor calidad de vida, vivienda y demás”, argumentó el economista.

Ante la consulta de este medio, Alonso Schwarz recordó que actualmente en el país, hay unos “10 millones de personas en situación laboral vulnerable, que no tienen empleo o que, en caso de que lo tengan, son empleos de muy baja calidad, en negro”.

“Si nos centramos sólo en los planes sociales, hay una preocupación, por lo fiscal. Pero más preocupante es que a pesar de ese enorme gasto que está haciendo la Argentina, no está generando soluciones para esas familias. Por eso entendemos que la única solución sostenible en el tiempo, es generar empleo legítimo, formal y de calidad. En eso estamos trabajando”, concluyó.