Jubilados de la mínima deben percibir bonos en negro para lograr aumentos efectivos

BUENOS AIRES. Con el incremento del 20,92% que recibirán los jubilados nacionales –dependientes de la ANSES-, los que perciben las pensiones y jubilaciones mínimas, pasarán a cobrar $70.938 en Junio, es decir, unos $12 mil más que los $58.665 que cobran actualmente sin los “refuerzos previsionales”, según confirmó a MisionesCuatro, la abogada previsionalista Florencia Markarián este martes.

En diálogo con el programa TVA, Markarián explicó que el pago de los bonos en negro que implementó el Gobierno Nacional desde los últimos meses, “llegó para quedarse”, porque sin los “refuerzos previsionales”, “el jubilado o pensionado que cobra la mínima, con el refuerzo de $15 mil en mayo está cobrando arriba de los $73 mil. Sin los bonos (con el aumento de Junio por la ley de movilidad jubilatoria) estaría cobrando menos (que en Mayo) Son los $70 mil contra los $73 mil (de la mínima más el refuerzo previsional)”, consignó la abogada previsionalista.

Jubilado – ilustrativa

Sin olvidar que jubilados provinciales, como los que dependen de la caja del Instituto Previsión Social (IPS) de Misiones, perciben montos inferiores a los pensionados nacionales –y no cobran bonos-, la abogada Markarián aclaró que “tampoco alcanza para quienes cobran por la caja de la ANSES”.

“Es una situación complicada porque son un sector vulnerable y no todos tuvieron el privilegio de ejercer trabajos que no requieren tanto esfuerzo. Se termina esa vida laboral y es necesario poder contar con un dinero que retribuya todo ese esfuerzo y trabajo, y permita poder acceder a lo básico”, advirtió la previsionalista. Y aclaró: “Los rubros que más aumentan son los de alimentos, vivienda, medicación, que son necesidades básicas del sector”.

El Presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof en un encuentro con jubilados en tiempos de pandemia

Los jubilados nacionales “a veces tienen que elegir si compran la medicación o no”

En esta línea, Markarián consideró que por el aumento del costo de vida y las magras jubilaciones, en el Gobierno nacional “establecieron ese sistema de refuerzos (previsionales) para poder ayudar de alguna manera frente a la inflación. A aquellos que están en la mínima, se les complica llegar a fin de mes, especialmente por el tema de la medicación”, reveló la abogada en base a su experiencia con sus clientes. “A veces tienen que elegir si compran la medicación o no, porque si bien hay medicación gratuita, no todos cuentan con el PAMI y no es para todo el mundo, la medicación gratuita”, amplió.

“Entonces se ven en la situación de pedir ayuda a los hijos, eso los afecta profundamente, (nos) dicen: ‘trabajé toda la vida, y ahora en vez de ayudar a mis hijos, son mis hijos los que me ayudan porque ya no llego a comprar la medicación’ Se nota esta dificultad para poder llegar a las cuestiones básicas, que no tienen que ver con darse un lujo, sino con poder cumplir con cuestiones que hacen a que uno esté bien de salud”, precisó la previsionalista.

El Ministro de Economía Sergio Massa y la titular de la ANSES, Fernanda Raverta

Un sistema de ‘refuerzos’ en negro, que llegó para quedarse

En cuanto a los bonos en negro que está pagando el gobierno a los jubilados nacionales –medida que afecta a los aguinaldos, porque no ingresan en el cálculo-, Markarián insistió en que se mantendrán porque los aumentos por el decreto de movilidad jubilatoria –que suspendió la ley y la fórmula establecida durante el anterior gobierno- quedan por debajo de lo que perciben actualmente los pasivos. “Este sistema de los bonos parece que llegó para quedarse, porque sin los bonos el jubilado se encuentra con que no tiene un aumento (efectivo)”, señaló la abogada sobre el desfasaje entre el monto a cobrar por movilidad jubilatoria y el monto que perciben con los bonos en negro.

Asimismo, Markarián detalló algunos datos del funcionamiento de los bonos y cómo se aplican. “Se sigue implementando este sistema de los bonos, que son una buena noticia para los que cobran la mínima, porque son necesarios. Ahora bien, estos bonos que son para quienes cobran por ANSES, de $15 mil en Junio, $17 mil en Julio y $20 mil en Agosto. Para quienes cobran el haber mínimo y para los que cobran hasta dos haberes mínimos, $141 mil, se les va a otorgar un bono que va a ir decreciendo hasta llegar a los $5 mil”, sostuvo.

En tanto, “los más perjudicados son los que cobran más que los dos haberes, reciben el aumento por movilidad, este 20,92%”, destacó Markarián sobre la situación de este sector de los pensionados nacionales.