La actividad de las PyMES se retrajo un 3,5% en Julio, pero el porcentaje sería más bajo si no se toma en cuenta el rubro de la Construcción

POSADAS. En un mes convulsionado como Julio, en el que se disparó el precio de los dólares libres y el gobierno endureció medidas de restricción de importaciones y compra de divisas, el sector de la Pequeña y Mediana Empresa se vio afectado, con una retracción en promedio del 3,5% interanual.

Así lo confirmó la Cámara de Argentina de la Mediana Empresa (CAME) a través de la encuesta mensual que llevan adelante a nivel país y que el magister Gonzalo Acuña analizó en su columna El Dato Económico para el Noticiero de MisionesCuatro. Según explicó Acuña, los números habrían sido más negativos si no se tomara en cuenta el rubro de las ferreterías, asociado a la Construcción, el único –junto a Farmacias- que tuvo un incremento interanual en la actividad de las Pymes.

Acuña habló de los “primeros indicadores sobre un mes con escaladas de precios a nivel local y en el dólar. El análisis de la CAME que hace muestras sobre el nivel de la actividad, de Julio (interanual), muestra una caída del 3,5% en promedio para las Pymes”, detalló.

Fuente CAME

El rubro de construcción, “ferretería y materiales eléctricos, (en Argentina) se lo toma como un refugio de valor, para no perder el poder adquisitivo de los pesos”, explicó Acuña sobre el particular fenómeno del crecimiento interanual del 4,8% registrado por la CAME en Julio.

“Otro rubro que subió es farmacia y perfumería, algo que escapa a la voluntad de las personas. Que haya subido un 3% no implica que haya sido un mes (bueno)”, agregó el analista.

Los rubros más golpeados por la política económica en Julio

En tanto, los demás rubros tuvieron caídas en la actividad en la comparación del volumen de ventas interanual. “Bajó calzado y marroquinería (-2,5%), bazar (-4,6%) y alimentos (-6,2%), y el más golpeado es el rubro textil e indumentaria (-12,7%). La gente priorizó, compró menos comida y lo que dejó de lado fue la compra de ropa de invierno”, precisó Acuña.

Respecto de la inflación, que impacta en el nivel de actividad de los comercios Pymes, Acuña aclaró que “los precios subieron por las restricciones a las importaciones, restricciones a la compra de dólares y el desabastecimiento de gasoil. Son tres componentes que hacen a que se (contraiga) la economía y haya menos bienes y suban los precios de los bienes existentes en el mercado”, señaló.

“Era algo que se esperaba, era sabido que iba a bajar (el nivel de actividad Pyme). Aunque sorprendió que suba construcción”, acotó el analista.

Sobre el final de la columna, Acuña remarcó que las Pymes “son el motor de la economía del país”. Y destacó que entre los empresarios Pymes, “la principal preocupación es el desabastecimiento. Están acostumbrados a acomodarse a la inflación, pero les preocupa quedarse sin mercaderías”, sostuvo.

Por último, Acuña planteó que los números de la actividad Pyme serían más bajos si se desagregara el rubro de la construcción, que no es de primera necesidad como el alimento, la salud o la vestimenta. “Sacando el dinero que se fue al resguardo (en materiales de construcción) se va a un -8% (interanual) que es más o menos el porcentaje de inflación que se espera para el mes de Julio”, sentenció.