La mitad de los empleos generados en el último año, fue en negro

BUENOS AIRES. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó en la tarde de este jueves los indicadores del mercado laboral correspondientes al primer trimestre de 2022. De los datos informados, surge que el desempleo cayó en el primer trimestre del año y afectó al 7%, una cifra menor al 10,2% que había marcado el Indec para ese mismo tramo del año pasado.

Asimismo, la tasa de actividad se ubicó en el 46,5% de la población económicamente activa, experimentando un crecimiento 0,2 puntos porcentuales en la comparación interanual, según publicó Infobae.

Sin embargo, el dato más impactante fue la altísima informalidad laboral existente, que subió un 2,6% y trepó al 35,9%. De acuerdo con los datos oficiales publicados por el Indec, en el último año se generaron 1,13 millones de empleos en todo el país, de los cuales 549 mil fueron en blanco y 577 mil, informales. En otras palabras, por cada dos puestos laborales creados en los últimos doce meses, uno fue “en negro”, no registrado o precario.

A estos deben sumarse otras formas de precarización laboral como el incremento del monotributo que se registra en las estadísticas de empleo registrado (SIPA) del Ministerio de Trabajo. Como indican la mayoría de abogados laboralistas, el monotributo aparece como una forma de ocultar contrataciones en relación de dependencia. Es decir, se hace figurar como prestador de un servicio, sin relación de dependencia, a un trabajador contratado de manera permanente.

profesionales monostributistas (precarizados) en la Unidad Ejecutora Provincial

Un millón y medio de desocupados en el primer trimestre del año

De acuerdo con los datos del Indec, 21,7 millones de personas en la Argentina conformaron la población económicamente activa, de las cuales 20,2 estuvieron efectivamente empleadas y 1,48 millones no consiguieron trabajo. Esto es, casi un millón y medio de personas desempleadas.

Sin embargo, vale aclarar que la metodología de elaboración de datos sobre el empleo, desempleo y ocupación del Indec, dejan a un importante universo de desempleados por fuera de las mediciones.

Al respecto, el economista Gerardo Alonso Schwarz explicó a MisionesCuatro que la tasa de desempleo que mide el Indec “en todas las capitales de provincia y aglomerados urbanos de más de 200 mil habitantes”, sólo cuantifica como desempleados a las personas que no tienen trabajo y no lo estuvieron buscando en la semana previa al sondeo. Así quedan fuera del análisis, aquellos que estuvieron buscando trabajo y no lo consiguieron, los subempleados y otros trabajadores fuera del mercado laboral formal.

precarización laboral en Misiones

La desocupación en caída y las implicancias de la Tasa de Actividad

Hecha esta salvedad, la tasa de desocupación que midió el Indec, fue del 7% de la Población Económicamente Activa (PEA). En la comparación interanual cayó 3,2 puntos porcentuales. Así, la desocupación estaría en el nivel más bajo desde el inicio de la serie en 2016. Por su parte, en términos trimestrales se mantuvo el nivel del cuarto trimestre de 2021.

Según el informe, la tasa de desocupación fue superior en mujeres (8,3%) que en varones (5,9%) en el 1° trimestre 2022. Y afectó más a las jóvenes (16,8%) y los jóvenes (11,4%).

Y por otra parte, descendió de 10,5 % a 9,8 % la cantidad de asalariados que realizaron su trabajo en forma remota (desde la vivienda).

En tanto, la tasa de actividad -el porcentaje de la Población Económicamente Activa efectivamente ocupada- fue del 46,5%. Mientras que la tasa de empleo fue de 43,3%. Esta última es la cifra más alta para un primer trimestre desde que se renovó la medición de empleo de Indec en 2016.

Sin embargo, una tasa de actividad de la PEA (población mayor de 14 años) del 46,5%, implica que el 54,5% de ese conjunto, no tiene empleo o no lo está buscando. Esto explicaría, en parte, por qué el desempleo se ubica en un 7% –se trata de desocupados que no buscan trabajo.

Mercado Trabajo Eph 1 trimestre 2022 – INDEC by José Mauricio Martínez on Scribd