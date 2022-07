La restricción a las compras en dólares “es como una gota en un océano”, alertan

POSADAS. Las nuevas restricciones a la compra de productos del exterior para frenar la salida de dólares de la economía, es una medida “paliativa” que se da en un contexto de “desestabilización económica por la pelea entre el presidente y la Vicepresidente”, comentó el contador público nacional, Horacio Ahel, en su análisis sobre las nuevas medidas implementadas por la Ministra de Economía Silvina Batakis, quien sucedió al renunciante Martín Guzmán, y por el presidente del Banco Central, Miguel Pesce.

“Las medidas que teníamos previamente anunciadas, es que no se podía comprar en cuotas, pasajes o cualquier paquete de turismo en el exterior. Ahora se sumó los Duty free, que no se puede comprar en cuotas en pesos, solamente en un solo pago. Y hay empresas que traen productos del exterior, que tenían la posibilidad de hacer esas compras financiadas en pesos. Esas medidas son para tratar de evitar el consumo de productos del exterior. Y evitar la sangría de dólares”, describió Ahel, quien no obstante aclaró que “son medidas paliativas”.

En esta línea, Ahel remarcó que estas restricciones, “afectan a la clase media o alta, porque ese tipo de productos no son económicos”.

“Esto debería estar acompañado de otro tipo de medidas a los efectos de recomponer el saldo del BCRA en dólares. El principal inconveniente o el origen de todo este problema es la inflación y el descreimiento en nuestra moneda”, insistió Ahel. Y acotó: “El peso arrancó con una inflación del 8, 10, 20% y algunos decían que era más o menos sano. Pero ahora el mercado está totalmente distorsionado porque tenemos tipos de cambio distintos”, sostuvo.

De acuerdo con Ahel, “ninguna economía puede funcionar bien si al exportador le pagan 130 pesos el dólar y al importador lo obligan a acceder a la Bolsa, al dólar MEP que está alrededor de los 300. O que pague con dólares propios. Eso a la larga va a traer una escasez de productos importados o un alza en los precios”, advirtió el contador.

En cuanto a la suba del dólar blue y el dólar MEP de los últimos días, Ahel explicó que “no fue por la restricción en las importaciones sino por la desestabilización económica por la pelea entre el presidente (Alberto Fernández) y la Vice (Cristina Kirchner) No saben qué camino van a tomar, renuncia el ministro de economía y la mayoría de los comercios y mayoristas no quieren vender sus productos para ver qué va a pasar. Pero no es una cuestión especulativa de maldad, sino que la gente se quiere resguardar, hasta saber qué va a pasar”, argumentó el contador, insistiendo en que esto “es algo que no se soluciona hasta que no haya un acuerdo político”.

“Y lo más triste es que los que más padecen son la gente más humilde”, alertó el contador.

Para Ahel, la actual crisis cambiaria, económica y de financiamiento del Estado, no ocurre por la especulación de determinados grupos económicos concentrados. “Toda persona que está en economía especula. El problema es la total distorsión que existe en la economía, con la inflación y los dos o tres tipos de cambio que tenemos. Ninguna economía sana puede durar en el largo plazo con esas cuestiones”, subrayó.

Foto vía Télam

Y sobre las distorsiones económicas, Ahel se refirió a la cuestión de la importación de combustibles, esenciales para la generación de energía eléctrica, el transporte y la industria. “La medida actual (de restricción de importaciones) es para paliar la salida de dólares. Pero es una gota de agua en el océano. Uno de los mayores demandantes de importaciones es la energía, porque las tarifas no están reguladas en función de lo que realmente valen”, puntualizó Ahel.

Así, la compra de gasoil y de gas que se importa en buques, “se paga con dólares. Hay varias variables macroeconómicas en las que no se vislumbra un acomodamiento. Tendrían que unificar el tipo de cambio, bajar la inflación, no subsidiar la energía o sí a la gente humilde, pero no a toda la población. Son un montón de medidas para que la economía mejore. Lamentablemente, no le veo una salida en el corto plazo”, sentenció Ahel sobre la política económica del gobierno con la nueva ministra de economía Silvina Batakis.