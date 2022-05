Las repercusiones de la renuncia de Feletti a la Secretaría de Comercio Interior

Martín Guzmán y Roberto Feletti

POSADAS. En diálogo con el móvil de Misiones Cuatro, el Magíster en Administración de Empresas, Gonzalo Acuña, fue consultado sobre de la renuncia de Roberto Feletti al cargo de secretario de Comercio Interior de la Nación.

“Una posibilidad era que pase esto, Feletti no concuerda con las políticas o las medidas de Guzmán, entonces era de esperarse una salida”, declaró Acuña.

Respecto a las medidas tomadas durante su gestión, indicó que Feletti: “potenció medidas que ya venían desde el año pasado, por ejemplo, el programa Precios Cuidados incorporando muchísimos más productos, intensificando el control de precios, que son política de este gobierno”, explicó.

Consultado si las medidas de control de precio fueron útiles declaró: “si vamos a los números duros no, porque la inflación no cesa mes a mes. Si bien hacen un trabajo duro para maquillarla, no la pueden contener”, precisó.

“En su declaración de renuncia deja en claro que tiene que ser un trabajo macroeconómico, no solamente de control de precios,. y es ahí donde choca con Guzmán”, reveló Acuña.

Con respecto a la política del control de precios señaló: “se ha repetido en los diferentes gobiernos, inclusive en los militares. Son políticas que se han probado y que no han funcionado, porque es maquillar el problema de fondo, como es la inflación”, manifestó Acuña.