Laspina fulminó el Presupuesto 2022: “Es ficticio”, alertó

BUENOS AIRE.S Durante la presentación del Presupuesto 2022 que hizo el ministro de Economía, Martín Guzmán, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados el legislador Luciano Laspina (Pro – Santa Fe) cuestionó fuertemente el proyecto presentado porque “es ficticio”. También consultó al ministro sobre la inflación, jubilaciones y posibles escenarios ante el pago del FMI.

Tras explicar los puntos principales del Presupuesto 2022, Laspina agradeció la presencia de Guzmán y no tardó en cuestionar los números defendiso por el ministro. “Tenemos una total discrepancia respecto al diagnóstico que usted plantea respecto de la situación de la economía argentina. (Con) lo cual es difícil pensar un cuadro de crecimiento y estabilidad como plantea el presupuesto cuando vemos una inflación que se está acelerando”, advirtió Laspina.

Según Parlamentario, Laspina recordó que “la ley del 2021 tenía una proyección de presupuesto de inflación del 29% y vamos a terminar en un 50% este año y se hizo a expensas de un atraso en la política de cambio”. Y agregó: “Si las herramientas no están presentes, el próximo año es difícil pensar en una desaceleración de la tasa de inflación más aun aplicando las mismas herramientas que se aplicaron este año”.

Con esto Laspina hizo alusión al congelamiento de precios porque “acumula un problema más que una solución”.

El problema de las reservas y la advertencia sobre un nuevo ajuste sobre los jubilados

Asimismo, Laspina alertó: “Las reservas están en franca caída. Todo esto se da en una situación social desesperante. Y con un Gobierno que sacó un 32% de los votos. Presentaron un proyecto idílico en donde todo sale bien el próximo año, donde todas las correcciones no tienen ningún impacto. Me parece un poco irreal o ficticio para encarar una discusión sería el presupuesto”, apuntó el legislador.

En ese contexto, Laspina criticó: “Creo que gran parte de lo que pasa hoy es haber dilapidado los cuatro colchones macroeconómicos que se habían generado. Y que, a mi juicio también, le costaron a Mauricio Macri. Se consumieron en una cuarentena larguísima imposible de financiar para la economía”, consideró.

“No quiero que los ajustes recaigan sobre los jubilados y pensionados”, enfatizó.

Una economía estancada desde 2011 y el problema de los números irreales

A su vez, el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto sostuvo: “El producto (PBI) no crece hace 10 años. Hay que debatir cuáles son las reglas de juego para que Argentina pueda exportar, invertir, generar trabajo”, insistió. En esta línea, apuntó: “Algo que sucede desde que los kirchneristas dinamitaron la base del crecimiento generando sesgo anti inversión, anti empleo, sobre eso el presupuesto tampoco dice nada. Tampoco sobre reformas de austeridad del gasto”, apuntó.

“El crecimiento no llega a tiempo. La pagan los pobres porque la política no quiere hacer las correcciones. Y lo tiene que hacer el sector privado, es lo que pasó este año. El Estado siguió emitiendo dinero y generó una inflación más que el PBI (Producto Bruto Interno)”, criticó Laspina. “Si no generamos una actualización del presupuesto, estamos votando un ajuste porque la proyección de gastos y recursos da una caída de casi 0,8 de prestaciones y un ajuste fiscal del 5%”, resumió.

A su vez, cuestionó que “este presupuesto es muy difícil de financiar porque los supuestos que tiene en materia de mercado superan los de este año, se duplica el endeudamiento neto del mercado. También (parte de) un supuesto heroico en materia de financiamiento con organismos internacionales”.

“La tasa de expansión monetaria del año que viene es muy alta”, apuntó en otra línea y manifestó: “La falta de un programa presupuestario, creo que necesitamos saber si hay algo que modifique el escenario de este año respecto del que viene. No hay más nada, solo las mismas herramientas que se aplicaron que no han funcionado ni ahora ni nunca”, fustigó Laspina.

Por último, opinó que “se necesita un programa de estabilización y de financiamiento para salir de esto. Si no nos podemos poner de acuerdo en aprobar este presupuesto, más difícil será aprobar el Programa Plurianual. Necesitamos el diálogo entre oficialismo y oposición”, remató.