BUENOS AIRES. Con la tarjeta SUBE Nacional, los beneficiarios de ANSES pueden obtener un 55 por ciento de descuento en viajes de transporte público, según informó este miércoles, el organismo que preside la “camporista” Fernanda Raverta.

A este descuento pueden acceder beneficiarios Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, becas Progresar, Jubilaciones y pensiones, Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur, Personal de casas particulares, Monotributo Social, Prestación por Desempleo, Pensión Universal para el Adulto Mayor, Pensiones no contributivas por invalidez, Pensiones no contributivas madre de 7 hijos, Programa de Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, Seguro de Capacitación y Empleo, Programa Promover Igualdad de Oportunidades y Potenciar Trabajo. Siempre y cuando no sean de Misiones.

Es que, en Misiones, no se implementó aún el sistema de las tarjetas SUBE Nacional, pese a que ya pasaron 10 años de reclamos de usuarios. En Posadas, el boleto electrónico, es decir, las tarjetas SUBE Misionero, las maneja la empresa Servicios Urbanos SA, una firma que pertenece al Grupo Zbikoski, que explota comercialmente el 96% de las líneas de colectivos en el Gran Posadas.