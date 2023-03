APÓSTOLES. El ex director del Banco Nación y ex diputado nacional, Claudio Lozano, dialogó este viernes con el programa “Otro Día Más” y en su análisis de la crisis económica que afronta el país, conocido el dato de la pobreza del segundo semestre del 2022, planteó que la generación de empleo por sí sola no resuelve el drama social del aumento de los pobres.

“Casi el 30% de los que tienen empleo están bajo la línea de la pobreza”, dijo el economista K, en diálogo con Pablo García, el conductor del programa radial que se emite por la FM Social Club 97.7 de Apóstoles. Para el ex funcionario kirchnerista, es preciso pensar “qué tipo de empleo se genera

En esta línea, Lozano explicó: “Cuando uno mira el 2022 y lo compara con 2021, se crearon 626 mil puestos de trabajo, pero de esos 439 mil fueron asalariados en negro. Al mismo tiempo hubo 26 mil cuentapropistas informales. El 85% del empleo que se generó este año, es un empleo sin derechos y de un muy bajo nivel salarial, ese tipo de empleo, en lugar de resolver el problema de la pobreza, la perpetúa e incrementa cuando la actividad económica tiende a decaer, por el impacto del acuerdo con el FMI”, lanzó el economista, conocido por su rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que firmó el gobierno en enero del 2022.

“Si no es un empleo con derechos, el problema de la pobreza no se resuelve. Se creó empleo, pero es un empleo miserable, y por eso la pobreza no cede”, machacó Lozano sobre este punto, y advirtió que la pobreza actual es mucho mayor a la informada por el INDEC, que corresponde al segundo semestre del 2021. “Hoy estamos claramente arriba del 42%, porque en el curso del primer trimestre, los salarios se han deteriorado por la aceleración de los precios. La pobreza de 40 puntos es un dato menos grave que el problema que tenemos hoy”, abundó.

De acuerdo con Lozano, para bajar la pobreza en el país, no basta con una política salarial, sino que se debe “reorientar el patrón de desarrollo, el tipo de perfil productivo y el tipo de empleo que se genera. Si tengo una inflación del 100% anual, no hay modo de recuperar el poder adquisitivo incluso con empleados que están con convenio salarial y que logran acuerdos que empatan con la inflación, porque los aumentos salariales son posteriores (a la suba de precios)”

Para lograr el objetivo de reducir la pobreza, Lozano insistió en llevar adelante un “programa popular antiinflacionario, que congele los precios en Argentina. Y no tenemos un programa antiinflacionario porque el acuerdo con el FMI es el principal factor que lo impide. Si uno tiene que permanentemente estar ajustando el tipo de cambio hacia arriba, subiendo la tasa de interés y subiendo las tarifas de los principales servicios públicos, en lugar de contener el proceso inflacionario, lo que se hace es alimentarlo”, argumentó.

Por esto, “antes del acuerdo con el fondo, teníamos un 50% de inflación, ahora tenemos el doble”, consideró Lozano, apuntando al acuerdo con el FMI como la principal causa de la inflación.

“El gobierno que preside Alberto Fernández ha tergiversado el rumbo y el mandato popular. Se parece a Menem que dijo que iba a hacer la revolución productiva y el salariazo y terminó con la destrucción del Estado y ajuste neoliberal, el plan Brady y la presencia del Fondo y el Banco Mundial. Se dijo una cosa y el gobierno trabaja en una dirección contraria. Hubo errores en el comienzo, sobre todo en el enfoque sobre el endeudamiento, pero desde el acuerdo (con el FMI) y a partir de la asunción de (Sergio) Massa (como Ministro de Economía), esto no tiene nada que ver con lo que el Frente de Todos planteó a la sociedad”, dijo el economista, cuidadoso en no nombrar a Cristina Kirchner o a La Cámpora, como parte del actual gobierno que fracasó en la “guerra contra la inflación” y en el intento de bajar la pobreza.

Cabe recordar, que el “ex oficialista” Lozano dejó el directorio del Banco Nación, en agosto del año pasado, es decir, seis meses después de la concreción del acuerdo con el FMI por parte del entonces Ministro de Economía Martín Guzmán. De hecho, Lozano tampoco dejó su cargo dentro del gabinete nacional del Frente de Todos en marzo de ese año, cuando la Cámara de Diputados sancionó la aprobación del acuerdo que refinanció vencimientos y evitó el Default. Pese a estar en contra del acuerdo, se mantuvo como director del Banco Nación hasta que asumió Silvana Batakis, como Ministra de Economía.