Norte Grande: Misiones la que menos dinero per cápita recibió de Nación por Transferencias Automáticas

POSADAS. Se conoció recientemente el informe de la Consultora Politikon Chaco y el portal Región Norte Grande, conocido como Reporte Fiscal del Norte Grande Nº 22, del que se desprende que Misiones es una de las provincias más perjudicadas en el reparto de recursos que hace el gobierno nacional, tanto a través de las Transferencias Automáticas, como a través de las Transferencias Discrecionales.

Según el informe publicado por RNG, las transferencias automáticas de recursos de origen nacional (coparticipación, leyes especiales y compensación del Consenso Fiscal) a las provincias y CABA totalizaron $ 598.928,6 millones, exhibiendo un incremento nominal del 87,9% respecto a igual mes del 2021, donde los envíos fueron por $ 318.670,1 millones.

Al descontar la inflación del período (estimando un alza del IPC de septiembre del 6,5%), la variación real mostró una suba del 2,4%.

En ese marco, el bloque regional del Norte Grande consolidado captó un total de $ 205.742,5 millones (+88,4% interanual nominal), participando del 34,4% del total repartido.

De ese total, las provincias del NEA percibieron $ 89.899,6 millones (+88,1% interanual nominal) y las del NOA $ 115.842,8 millones (+88,6% interanual). En moneda constante, los envíos a la región del NEA crecen 0,7% y en el NOA 1,7%.

Pero, al analizar los envíos ajustado por población, aparecen importantes asimetrías en el esquema de reparto vigente de los fondos automáticos: los datos específicos de Septiembre muestran que Tierra del Fuego, Catamarca y Formosa exhiben envíos per cápita por encima de los $ 30.000.

En el extremo opuesto, entre los distritos de menor asignación per cápita, se observa que Misiones es la única provincia del bloque regional que no supera los $ 15.000 por habitante. Dentro del Norte Grande, la mayor asignación per cápita la tuvo Catamarca ($ 36.388 por habitante) y Misiones, la menor ($ 14.880,7): una brecha del 145%.

De todas formas, como viene sucediendo en el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, el distrito que menos transferencias automáticas per cápita, fue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con $4.271,2, es decir, un 348% menos que Misiones.

gobernadores con Alberto Fernández en la firma de la Addenda del Consenso Fiscal en 2019

Transferencias no automáticas nacionales de septiembre

En septiembre del 2022, las provincias que conforman el Norte Grande Argentino recibieron un total de $ 21.243,1 millones en concepto de transferencias no automáticas (o extra coparticipables, también llamadas discrecionales) del Estado nacional.

Ese monto representa el 25% del total distribuido a las 24 jurisdicciones provinciales en este mes. En relación con igual mes del año anterior, crecen 69,6% nominal. Pero caen un 8,7% (real), al quedar por debajo de los índices inflacionarios.

En términos absolutos, dentro del Norte Grande, la provincia de Tucumán se llevó la mayor porción de las transferencias no automáticas del mes, con $ 4.459,7 millones. Y es también la de mayor variación interanual (+92,1% real).

Por su parte Jujuy fue la provincia que recibió menos fondos en este mes, en valores absolutos, con $ 689,1 millones. Sin embargo, fue Misiones la provincia de la región que tuvo el mayor descenso real en la región (-55,1%).

Las asimetrías en los repartos de recursos vuelven a cobrar fuerza al analizar las asignaciones per cápita, en este caso también en las transferencias no automáticas, tanto hacia dentro del Norte Grande como en el escenario nacional.

A nivel regional y nacional, La Rioja vuelve a encabezar este indicador en el mes de septiembre, registrando envíos equivalentes a $ 10.295 por habitante, siendo la única provincia en superar los diez mil pesos por persona. Junto a Santa Cruz, son las únicas dos con envíos per cápita por encima de los cinco mil.

En el Norte Grande, Jujuy quedó ultima con $ 875,1 por habitante en el mes de análisis. Esto es una brecha del 1.076% respecto a La Rioja.