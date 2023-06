Plazo fijo vs. Dólar paralelo: análisis de inversiones y consejos para inversores

POSADAS. En su columna semanal del Noticiero Central, el Contador Público Horacio Ahel brindó una explicación detallada sobre las diferencias entre invertir en un plazo fijo y la compra de dólares en el mercado paralelo. Además, compartió valiosos consejos para que este tipo de operaciones resulten rentables para los inversores.

Durante su presentación, Ahel inició con un toque de humor al mencionar que había traído un vaso para jugar a la generala, para así animar la presentación y proporcionar información valiosa sobre las inversiones más sencillas.

“El que tiene un peso de más se pregunta: ¿pongo a plazo fijo o compro dólares?”, señaló Ahel, planteando una de las decisiones comunes que enfrentan los inversores.

El Contador Público explicó las tasas de interés asociadas a los plazos fijos, destacando que la tasa nominal anual se encuentra en un 97%. Sin embargo, mencionó que, si se reinvierte el interés generado durante 30 días adicionales, la tasa efectiva anual alcanzaría un 154%. Ahel aclaró: “Si no necesito el interés, a 30 días pongo una cantidad de pesos, me suma el interés y en 30 días vuelvo a poner el capital más ese interés y sucesivamente, la tasa efectiva anual me va a terminar dando 154%”.

Posteriormente, el experto realizó una comparación con el dólar paralelo en junio. Ahel afirmó que el valor del dólar paralelo debería alcanzar los 620 pesos para igualar la rentabilidad obtenida a través de un plazo fijo.

Ahel concluyó su columna brindando consejos a los inversores, enfatizando la importancia de realizar un análisis exhaustivo de las opciones disponibles y considerar los riesgos y beneficios asociados con cada inversión.