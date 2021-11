Podría acelerarse la inflación si los importadores se quedan sin dólares y acuden al “blue”, advierten

POSADAS. Las consecuencias de una prolongada escasez de dólares podría disparar los precios en el país, según advirtió el profesor de economía Guillermo Knass, quien alertó sobre el problema de la falta de dólares para la importación, y su impacto sobre la producción y el consumo.

Respecto del presente escenario político y económico, Knass alertó sobre el problema por la carencia de dólares producto de la fuerte presión cambiaria y las posibilidad de una devaluación del peso. “Hay un cálculo muy preocupante: las reservas en libre disponibilidad las que el Banco Central podría usar para frenar una corrida, estarían siendo negativas. Aparentemente ya estaría (usando) depósitos de los ahorristas. Que forman parte de las reservas, pero son de los ahorristas. Son de los que todavía se animan a hacer plazos fijos en dólares en este país”, dijo Knass, no sin algo de ironía.

“El Estado se queda sin dólares pero no quiere devaluar”, añadió Knass sobre la situación suscitada por la fuerte demanda de dólares en un contexto de fuertes controles cambiarios. “Quiere mantener la cotización del dólar a 100 pesos, para darle a los importadores lo que sea necesario para no parar la actividad económica”, precisó el profesor.

Sin embargo, la demanda de dólares estaría generando escasez, lo que repercute en la actividad de los importadores y en la producción en general. “Si los importadores se quedan sin dólares oficiales, van a ir a buscar al (dólar) blue, al doble (el dólar blue supera los 200 pesos) Y si hacen eso la mercadería que traen va a valer el doble. Y se va a acelerar el problema inflacionario”, argumentó Knass. “Las variables macro de Argentina, están muy complicadas”, recalcó.

Al respecto del peso de la importación en la producción local, Knass brindó datos contundentes. Según el especialista, “antes de la pandemia, las importaciones son el 15% del PBI (Producto Bruto Interno). Deberían ser el 20% en una buena época”, dijo Knass.

No obstante, esas importaciones, según Knass, tienen un enorme peso en la manufactura nacional. “El 80% de lo que se fabrica en la Argentina, tiene componente importado. Para (fabricar) todo necesitás importar”, insistió Knass.

“No hay dólares, pero los necesitás porque el 80% de lo que se produce en el país, va con cosas que se pagan en dólares. Y si se empiezan a comprar en el dólar paralelo, se va a acelerar el problema inflacionario”, remató.

Críticas al “Plan Platita”

Por otra parte, Knass opinó sobre el plan de corte electoralista del gobierno nacional que se centró en emitir dinero y distribuirlo entre los sectores socialmente desfavorecidos para revertir la derrota en las elecciones primarias. “Me daría pena que se interprete que el ‘Plan Platita’ tuvo algún resultado, porque repuntaron algunos puntos en Buenos Aires”, comentó Knass haciendo alusión a las palabras del candidato a diputado nacional Daniel Gollán, quien opinó que el Olivos-Gate no habría generado tanto impacto electoral, si la población hubiera tenido más “platita” (sic) en sus bolsillos.

“Argentina no tiene un faltante de dinero, todos los días el BCRA emite plata. El problema es que no se produce”, subrayó Knass y para explicar su punto, hizo una curiosa comparación. “En un país con 10 pesos y 10 vacas, cada vaca vale un peso. Pero si tenés 20 pesos y 10 vacas, cada vaca vale dos pesos. No se trata de poner más plata, sino de tener más vacas”, fustigó.

“No es tan difícil de entender: la gente tiene que tener cosas a su disposición y su poder de compra tiene que permitirle adquirir esas cosas, no darle plata porque sí. Porque si no, el cheque que emitiste (el dinero inyectado en el consumo) se va a transformar en inflación. Si hay más plata (billetes) que cosas (mercancías), ajuste va a haber”, sentenció.