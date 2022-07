“Ponen un superministro para que sea la referencia del Estado”, dijo Knass

En referencia a la creación de este ministerio, que estará a cargo de Sergio Massa, señaló: “el último superministro fue Cavallo, características similares de un gobierno debilitado. Ponen un superministro para que sea la referencia del Estado, porque la máxima autoridad ya no tiene poder”, expresó Guillermo Knass, en diálogo con el móvil de Misiones Cuatro.

Con respecto a la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía señaló: “las expectativas son buenas porque la bolsa subió, fue bienvenido en la bolsa y el dólar blue”, señaló el economista.

En relación a las renuncias de Martín Guzmán y Silvina Batakis: “los problemas de fondo siguen siendo los mismos. Esperemos que haya un plan, un plan tiene que tener recursos, aumentar los recursos, Argentina no tiene acceso a los mercados los organismos de créditos multilaterales no nos van a dar más, subir impuestos, creo que no hay margen para subir, lo que hay que empezar a hacer es recortar el gasto público”, explicó Knass.