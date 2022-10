Presupuesto 2023, inflación y realidad político económica

POSADAS. Como todas las semanas, el analista político económico Gonzalo Acuña desarrolló su columna del noticiero central de MisionesCuatro, donde analizó el tratamiento del Presupuesto 2023 en el Congreso de la Nación, los índices de inflación y la realidad económica del país.

“A lo largo de la historia, nunca la administración estatal ha logrado gastar menos de lo que le ingresa entonces, tiene que recurrir a nuevos impuestos para gente que antes no pagaba, es injusto y con el correr del tiempo es difícil volver hacia atrás”, opinó Acuña, en relación a la creación de la “mesa sindical el salario no es ganancia”. “Los trabajadores deben pagar un impuesto que no corresponde, que entró por la ventana y nunca más lo sacaron”, insistió.

Sobre el presupuesto 2023 discutido en el Congreso de la Nación, el economista opinó que “en la ley de presupuesto meten alguna que otra cuestión impositiva tributaria que hace mucho ruido”. En ese sentido, agregó que “se incorporan artículos que suban impuestos”.

En este proyecto que se analiza en Diputados, Acuña señaló que una de las discusiones pasa por el impuesto interno a productos electrónicos. “Si se fabrican en Argentina pasa de 6,5% al 10%, si son importados pasa del 17 al 19%”, dijo.

Zonas francas (Área especial)

Consultado sobre el tema, el analista explicó que “el presupuesto prevé delegar al Poder Ejecutivo que, a su criterio, decida qué provincia limítrofe con otro país, pueda tener una zona aduanera especial, va a ser una cuestión de ‘lobby’ de los gobernadores con el ejecutivo nacional”.

Finalmente, Acuña repasó el modo de votación del presupuesto, augurando que haya acuerdo y pueda ser sancionado. “Se vota en general, el proyecto entero con todos los artículos y después se trata en particular, cada uno de los artículos y se vota en si se aprueba o no”, manifestó.

Inflación

Sobre las proyecciones de inflación para el próximo año, Acuña opinó que “este presupuesto prevé un déficit primario. Es decir, prevé gastar más de lo que recauda, alineados a las metas consensuadas con el FMI. En ninguno de los últimos 10 años le pegamos a la proyección de la inflación”.