Reforma del Sistema tributario de Misiones: La clave para que haya menos inflación

Este lunes, en su columna en el programa Turno Mañana que se emite por MisionesCuatro, en analista político – económico, planteó que se debe: “arreglar el Sistema tributario misionero para que sean más justos y menos abusivos ¿Qué significa esto? Que no se paguen tres veces el mismo impuesto, sino que se pague una vez. Ni siquiera estamos pidiendo reducción de impuestos estamos pidiendo que se cobre una sola vez, no tres, entonces, de esa manera, el precio no va a incrementarse tanto”, explicó Acuña.

En esa línea planteó: “incentivar la producción interna en Misiones, traer menos alimentos, sino que se produzca más ¿Cómo se hace eso? Con políticas de incentivo de la producción local que, por supuesto, tiene que ver con lo impositivo, una alta presión fiscal, si se cobra muchos impuestos, va a ser que no tenga muchas ganas de producir en Misiones y que elija otra provincia para producir y, si hay mucho crecimiento, riqueza y abundancia en Misiones producimos muchísimo, llenamos la góndola de mercadería, vamos a tener mejores precios y va a circular muchísimo más dinero en nuestra economía. De esta manera, vamos a solucionar este problema que en Misiones tengamos la inflación un poco más elevada que en el resto del país”, reveló.