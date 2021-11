Riesgo país: está en su nivel más alto desde el canje de la deuda

Foto: Carlos Villoldo/BCBA

El riesgo país vuelve a ocupar titulares después de un año: está en su nivel más alto desde el canje de la deuda. Más específicamente, del 10 de septiembre del año pasado, momento en el que comenzaron a tenerse en cuenta los nuevos bonos argentinos. En ese momento, se desplomó desde los 2147 hasta los 1083, y se esperaba que se mantuviera en ese nivel e incluso bajara un poco más. Pasaron 417 días desde aquella fecha y más bien ocurrió todo lo contrario: el indicador lleva acumulado casi 640 puntos más de suba, informó el portal TN.

El lunes, el riesgo país avanzó 0,6% y cerró en 1722 puntos básicos, un récord desde el 10 de septiembre de 2020. Claro que está lejos de picos de más de 7000 puntos de la crisis 2001-2002, pero el nivel sigue complicando a la Argentina para acceder a financiamiento internacional. En el fondo, un país necesita poder tomar deuda para tener otra fuente para cubrir sus gastos que no sea la recaudación o la emisión.

Por qué el riesgo país no para de subir

¿Qué mira “el mercado” y por qué todavía no confía en el Gobierno argentino? Según Leonardo Chialva, socio de Delphos Investment, hay una serie de razones. En primer lugar, que no se haya acordado aún con el Fondo Monetario Internacional y, por ende, que no haya un plan creíble. En segundo lugar, la aceleración de medidas económicas “de poco agrado para inversores”, como el congelamiento de precios. Luego, los inversores tienen algo así como “demasiados” bonos argentinos de los que no se pueden deshacer (por ende, hay más oferta que demanda) y, finalmente, “la incertidumbre con el rumbo postelectoral”, apunta.

“Cuando se firmó el canje y se negoció ya se había invertido el proceso, porque primero era arreglar el FMI y luego los bonistas. Los inversores pensaron que inmediatamente iban a arreglar con el Fondo, pero pasa el tiempo y no hay noticias”, sentencia Chialva.

“El incremento en el riesgo país de los últimos meses responde principalmente a un visto negativo que el mercado le viene dando a las medidas políticas y a complicaciones en las negociaciones con el FMI. En el riesgo país el mercado está priceando un default con una probabilidad cada vez mayor de la deuda soberana”, señala Manuel Carpintero, portfolio manager de Nash Inversiones.

Las acciones, en cambio, mejoran

Mientras el riesgo país sigue subiendo (y, por ende, los bonos desmejorando), las acciones, en cambio, no están pasando por un mal momento. El Merval -índice líder de la Bolsa local- medido en dólares está un 15% arriba en los últimos tres meses, aclara Carpintero. En ese sentido, explica, se sigue también una dinámica electoralista, pero “con expectativas a un cambio de Gobierno en la próxima presidencial”, dice el especialista en finanzas. “Las PASO de las legislativas dejaron en claro la debilidad politica del kirchnerismo y el mercado comienza a poner en precios este cambio, tal como sucediera en todo el ciclo alcista 2013-2017 que comenzó con una señal electoral de un oficialismo debilitándose”, describe.

“Hay una disociación importante y se explica, en gran medida, en que el mercado de acciones es muy local y puede estar separado del mercado de bonos, donde entran actores globales que no invierten en papeles en la Argentina, que está fuera de los mercados internacionales”, explica Juan Ignacio Paolicchi, analista de la consultora Empiria.

El dólar blue baja, pero el CCL “libre” avanza

También en otra relación dispar, el dólar blue bajó $1 ayer y cerró a $196,50. Mientras tanto, el contado con liquidación (CCL) “libre” -es decir, aquel que se hace con activos en los que el Banco Central no interviene para subir la oferta y así “bajar” el precio- creció 3,1% y cotizó a $204,59, bien por encima de los $200 de los que el paralelo se alejó en el inicio de la semana.

Hay dos factores que explican la suba en el CCL “libre”, detalla Paolicchi: “Uno es la creciente emisión monetaria, que se duplicó o triplicó dependiendo de cuándo uno mire versus el primer semestre de este año, y a eso se suman restricciones que limitaron mucho la oferta , que a su vez generaban un contrapeso cuando el CCL subía”.